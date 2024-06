La denuncia è stata inviata a undici Garanti privacy europei contro la nuova policy privacy di Meta che autorizzerebbe l’azienda ad allenare la sua AI con i dati Facebook e Instagram di circa 4 miliardi di utenti in base al legittimo interesse

La Ong austriaca Noyb ha presentato oggi, giovedì 6 giugno, denunce a undici Garanti privacy europei contro la nuova policy privacy di Meta con l'intento di utilizzare i dati personali degli utenti della piattaforma per allenare modelli di intelligenza artificiale.

Come riporta Noyb, l'azione legale arriva dopo che Meta ha aggiornato la sua politica sulla privacy chiedendo di prendere tutti i dati degli utenti pubblici e non pubblici, ad eccezione delle chat private, che ha raccolto dal 2007 e di utilizzarli per la "tecnologia di intelligenza artificiale" attuale e futura.

La scorsa settimana la Big Tech ha dichiarato che inizierà a informare gli utenti nel Regno Unito e nell'Ue su come utilizzerà "le informazioni pubbliche che hanno condiviso sui prodotti e servizi di Meta per sviluppare e migliorare l'intelligenza artificiale nell'ambito delle rispettive leggi sulla privacy".

Cosa dice il Regolamento generale sulla protezione dei dati

Secondo la Ong austriaca, agli utenti non viene fornita alcuna informazione sugli scopi della “tecnologia AI”, che è contraria ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr) dell’Ue.

Meta ha affermato di essere "impegnato a sviluppare l'intelligenza artificiale in modo responsabile" e una parte fondamentale di ciò è "garantire che il nostro approccio sia conforme alle leggi locali sulla privacy".

Poiché la politica entrerà in vigore il 26 giugno, Noyb ha richiesto una "procedura d'urgenza" ai sensi delle norme sulla protezione dei dati dell'Ue. Afferma che il cambiamento è preoccupante perché coinvolge i dati personali di circa 4 miliardi di utenti Meta.

Le denunce sono state presentate agli organi di controllo della privacy in Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia e Spagna, e nei prossimi giorni ne seguiranno altre in altrettanti Paesi.

La settimana scorsa la Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) ha dichiarato a Euronews Next che "Meta ha ritardato il lancio a seguito di una serie di richieste da parte del Dpc che sono state affrontate". Meta ha dato agli utenti un preavviso di quattro settimane prima della formazione iniziale.

La Big Tech ha un proprio modello linguistico chiamato Llama, la cui ultima versione (Llama 3) è stata rilasciata ad aprile e viene utilizzata per alimentare il suo assistente Meta AI, non ancora disponibile in Europa.