Il Paese non sfrutta 51 degli 80 milioni di ettari di terreno coltivabile e ogni anno è costretta a spendere miliardi di dollari in importazioni. Kinshasa punta a promuovere lo sviluppo degli investimenti privati nel settore agricolo.

La Repubblica Democratica del Congo dispone di enormi risorse: il suo territorio è grande quattro volte quello della Francia, ha un potenziale di produzione agricola in grado di sfamare un quarto della popolazione mondiale, riserve d'acqua dolce e un grande potenziale idroelettrico. Ma queste risorse impallidiscono di fronte all'insicurezza alimentare, che riguarda 27 milioni di persone. Ogni anno il Paese spende miliardi di dollari per importare il cibo. Come si possono risolvere questi problemi? Se n'è parlato al forum AgriBusiness di Kinshasa.

Per ridurre la povertà la crescita dell'agricoltura è prioritaria rispetto a quella di altri settori. Il forum ha creato un ecosistema che comprende finanza, industria, energia e infrastrutture, con l'obiettivo di aumentare il numero di iniziative per promuovere la crescita del settore. La posta in gioco è economica, sociale e ambientale.

"Non abbiamo più tempo per parlare di potenziale, dobbiamo agire con urgenza - dice Nicolas Kazadi, ministro delle Finanze della Repubblica Democratica del Congo -. La sfida dell'agricoltura si basa su tre pilastri. Il primo è l'infrastruttura. Il secondo è la governance e l'ambiente imprenditoriale. Il terzo riguarda la cultura imprenditoriale della popolazione locale e la capacità di attirare capitali stranieri. Dobbiamo farlo perché ci siamo affidati troppo a lungo e in maniera troppo pesante al settore minerario, che non durerà per sempre. Per quanto riguarda l'agricoltura, le nostre prospettive sono eterne. Quindi, ora più che mai, è il momento di approfittare di questa buona situazione nel settore minerario per costruire qualcos'altro, per diversificare la nostra economia facendo affidamento sulla nostra risorsa più affidabile e più sostenibile, che è l'agricoltura e l'agroindustria".

Un programma decennale

Il governo ha lanciato un programma di riforme per promuovere lo sviluppo degli investimenti privati nel settore agricolo. Una strategia decennale che mira ad aumentare la produttività degli agricoltori e del capitale umano, sviluppare le infrastrutture energetiche, i trasporti e a migliorare la governance. Un circolo virtuoso per aumentare la cooperazione tra operatori e organismi economici nazionali e internazionali.

"Stiamo lavorando sia con il settore pubblico che con quello privato - dice Mary Porter Peschka, direttrice regionale per l'Africa orientale della Società finanziaria internazionale, un'agenzia della Banca Mondiale -. Di recente abbiamo completato una serie di studi approfonditi sui settori agricoli chiave. E stiamo lavorando anche sul fronte degli investimenti, erogando prestiti e assumendo posizioni azionarie in aziende agricole del Paese. L'insieme di questi elementi e una buona politica da parte del governo faranno progredire le cose".

Il Paese deve aumentare la produzione alimentare per i suoi 100 milioni di abitanti e incrementare le esportazioni. Il settore dà lavoro a circa il 70% della popolazione e rappresenta il 20% del pil. Nonostante questo potenziale, la Repubblica Democratica del Congo ha bassi rendimenti agricoli: 51 degli 80 milioni di ettari di terreno coltivabile non sono sfruttati.

"Quello che stiamo facendo è incoraggiare gli imprenditori ad informarsi sulle leggi - dice Anthony Nkinzo Kamole, direttore dell'Agenzia nazionale per la promozione degli investimenti -. Devono sapere come redigere un business plan. Devono avere progetti finanziabili. Devono essere in grado di avere quella che noi chiamiamo gestione finanziaria del progetto. Oggi, con 80 milioni di ettari di terra coltivabile, dobbiamo ridurre la malnutrizione. Non abbiamo quindi la possibilità di fallire".

Questa politica proattiva ha visto la nascita di sei grandi siti di coltivazione per il consumo locale, sparsi in tutto il Paese. Uno di questi è Bio Agro-Business, nella provincia del Congo Centrale. L'azienda produce riso a chicco lungo con un approccio agroindustriale e offre formazione nelle aree rurali. "I nostri ingegneri agricoli vengono ad aiutare gli agricoltori a migliorare la resa dei loro raccolti - dice Bieka Bienvenu, manager di Bio Agro-Business -. Diamo loro le sementi e poi mettiamo a disposizione i macchinari per il lavoro. Compriamo i loro prodotti perché possano vivere bene".

Questi incubatori sviluppano l'imprenditoria privata locale, consentendo a giovani imprenditori di insediarsi in appezzamenti di terreno intorno ai siti di produzione. In un contesto globale caratterizzato da crisi ecologiche e di sicurezza, la Repubblica Democratica del Congo ha fatto dell'agricoltura il perno del suo sviluppo economico.

"Dobbiamo credere nel nostro potenziale - dice Gracia K. Kabanga, un'agricoltrice -. Queste aziende hanno l'ambizione, il coraggio e probabilmente le competenze per fare ciò che stanno facendo. Hanno solo bisogno di sostegno. La cosa più importante è che ci venga data l'opportunità, nel giusto contesto, di svilupparci pienamente".