Da quando l'intelligenza artificiale conversazionale (IA) ChatGPT ha preso d'assalto il mondo con le sue impressionanti capacità, tutti gli occhi sono stati puntati su Google per vedere come il gigante della tecnologia avrebbe risposto alla concorrenza nell'ambito del dominio sulla ricerca.

Conosciamo Bard, il chatbot di Google che per Sundar Pichai, amministratore delegato dell'azienda, "cerca di combinare l'ampiezza della conoscenza del mondo con la potenza, l'intelligenza e la creatività dei nostri grandi modelli linguistici".

Inizialmente distribuito ad un gruppo selezionato di "tester di fiducia" lo scorso febbraio, Google ha annunciato martedì 21 marzo che avrebbe consentito a più persone di utilizzarlo, tramite una lista d'attesa.

La società, di proprietà di Alphabet Inc. non ha detto a quante persone verrà concesso l'accesso e i candidati iniziali saranno limitati agli Stati Uniti e al Regno Unito, prima che venga offerto in altri Paesi.

Google ha dominato la ricerca su Internet per più di due decenni, quindi sta procedendo con cautela con il lancio dei suoi strumenti di intelligenza artificiale.

Se la tecnologia non si comporta come previsto, potrebbe difatti danneggiare il modello di business basato sulla pubblicità dell'azienda.

Nonostante le potenziali insidie tecnologiche, Bard offre ancora "incredibili vantaggi, come far ripartire la produttività umana, la creatività e la curiosità", rende noto Google in un post sul blog che due dei suoi vice presidenti - Sissie Hsiao ed Eli Collins - hanno scritto con l'assistenza di Bard.

In un post sul blog che annunciava Bard a febbraio, Sundar Pichai parlava del lavoro di Google sull'intelligenza artificiale con il suo "documento di definizione del campo" del 2017 sulla tecnologia Transformer e i progressi con i modelli di diffusione che, secondo lui, sono "la base di molte delle applicazioni di intelligenza artificiale generativa che si vedono oggi".

Quelle applicazioni sono state al centro dello spazio IA per mesi, con la proliferazione di piattaforme di testo in immagine, testo in video e persino testo in musica.

Come si confronta Bard con ChatGPT?

Bard utilizzerà le informazioni prese da Internet per fornire "risposte fresche e di alta qualità", secondo il blog di Pichai, ma la versione attuale non è connessa a Internet.

Come ChatGPT, viene addestrato su un enorme set di dati che ha un punto limite: Microsoft, uno dei principali investitori nel creare ChatGPT OpenAI, ha recentemente lanciato un chatbot all'interno del proprio motore di ricerca Bing.

Alimentato dalla tecnologia OpenAI, Bing AI è connesso a Internet: gli utenti dovranno aspettare e vedere come si confronta Bard, una volta connesso.

Come ChatGPT, Bard può spiegare argomenti complessi, come le scoperte nello spazio, in termini abbastanza semplici da essere compresi da un bambino.

Può anche svolgere compiti banali, come fornire consigli per organizzare una festa o idee per il pranzo in base al cibo rimasto in frigorifero.

Google chiarisce che Bard è in modalità test: al momento della registrazione, un messaggio dice all'utente: "Bard è un esperimento, mentre provi Bard, ricorda che non sempre lo farà bene, ma potrebbe dare risposte imprecise o inappropriate".

Si consiglia agli utenti di utilizzare la ricerca su Google per verificare eventuali risposte su cui si hanno dubbi.

L'esistenza di Bard è stata annunciata meno di due settimane dopo che Microsoft ha rivelato che stava investendo miliardi di dollari in OpenAI, società in cui deteneva già una partecipazione di quasi un miliardo di euro: molti analisti ritengono che la tecnologia dell'intelligenza artificiale sarà trasformativa tanto quanto i personal computer, Internet e gli smartphone sono stati in varie fasi negli ultimi 40 anni.