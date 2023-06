Il futuro del mondo accademico sarà probabilmente trasformato da modelli linguistici di intelligenza artificiale come ChatGPT. Ecco altri strumenti che vale la pena conoscere.

"ChatGPT ridefinirà il futuro della ricerca accademica. Ma la maggior parte degli accademici non sa come usarla in modo intelligente". Lo ha affermato in un recente tweet Mushtaq Bilal, ricercatore post-dottorato presso la University of Southern Denmark.

Il mondo accademico e l'intelligenza artificiale (IA) si stanno intrecciando sempre di più: con la prevedibile e costante evoluzione dell'IA, è probabile che gli accademici continuino tanto ad abbracciarne il suo potenziale quanto all’esprimere preoccupazioni sui suoi rischi.

"Ci sono due campi nel mondo accademico. Il primo è quello degli early adopters dell'intelligenza artificiale, il secondo è quello dei professori e degli accademici che pensano che l'AI corrompa l'integrità accademica", ha dichiarato Bilal a Euronews Next.

Bilal si colloca decisamente nel primo campo.

Il professore di origine pakistana e residente in Danimarca ritiene che, se usati in modo ponderato, i modelli linguistici dell'IA potrebbero contribuire a democratizzare l'istruzione e persino a dare spazio a una maggiore conoscenza.

Molti esperti hanno sottolineato che l'accuratezza e la qualità dei risultati prodotti da modelli linguistici come ChatGPT non sono affidabili. Il testo generato può talvolta essere parziale, limitato o impreciso.

Ma Bilal sostiene che la comprensione di questi limiti, unita al giusto approccio, possa fare in modo che i modelli linguistici "svolgano un lavoro di qualità", in particolare per il mondo accademico.

Suggerimenti incrementali per creare una "struttura"

Per creare una struttura degna del mondo accademico, Bilal sostiene che è fondamentale padroneggiare il prompt incrementale, una tecnica tradizionalmente usata nella terapia comportamentale e nell'educazione speciale.

Si tratta di suddividere compiti complessi in fasi più piccole e gestibili e di fornire suggerimenti o indicazioni per aiutare l'individuo a completare con successo ciascuna di esse. Le indicazioni diventano poi gradualmente più complicate.

Nella terapia comportamentale, le indicazioni incrementali consentono alle persone di sviluppare il loro senso di fiducia. Nei modelli linguistici, permette di ottenere "risposte molto più sofisticate".

In un thread su Twitter, Bilal ha mostrato come è riuscito a far sì che ChatGPT fornisse una "brillante bozza" per un articolo di giornale utilizzando un prompt incrementale.

Nella sua dimostrazione, Bilal ha iniziato chiedendo a ChatGPT concetti specifici rilevanti per il suo lavoro, poi gli autori e le loro idee, guidando il chatbot guidato dall'AI attraverso le conoscenze contestuali pertinenti al suo saggio.

"Ora che ChatGPT ha un'idea precisa del mio progetto, gli chiedo di creare una bozza per un articolo di giornale", ha spiegato, prima di affermare che i risultati ottenuti gli avrebbero fatto risparmiare "20 ore di lavoro".

"Se solo scrivessi un paragrafo per ogni punto della bozza, avrei una prima bozza decente del mio articolo".

Il prompt incrementale consente a ChatGPT e ad altri modelli di intelligenza artificiale di contribuire a "rendere l'istruzione più democratica", ha detto Bilal.

Alcuni possono permettersi il lusso di discutere con professori di Harvard o di Oxford i potenziali profili accademici o le angolazioni per i documenti scientifici, "ma non tutti", ha spiegato.

"Se fossi in Pakistan, non avrei accesso ai professori di Harvard, ma avrei comunque bisogno di un brainstorming di idee. Potrei quindi usare le app di intelligenza artificiale per avere una conversazione intelligente e aiutarmi a formulare la mia ricerca".

Bilal ha recentemente fatto in modo che ChatGPT pensasse e parlasse come un professore di Stanford. Poi, per verificare l'autenticità del risultato, ha posto le stesse domande a un professore di Stanford in carne e ossa. I risultati sono stati sorprendenti.

ChatGPT è solo una delle tante applicazioni basate sull'intelligenza artificiale che si possono usare per la scrittura accademica o per imitare le conversazioni con accademici di fama.

Ecco altri software basati sull'intelligenza artificiale per aiutare i vostri sforzi accademici, selezionati da Bilal.

Nelle parole di Bilal: "Se ChatGPT e Google Scholar si sposassero, il loro figlio sarebbe Consensus, un motore di ricerca alimentato dall'intelligenza artificiale".

Consensus assomiglia alla maggior parte dei motori di ricerca, ma ciò che lo distingue è che si pongono domande di tipo Sì/No, alle quali il motore fornisce risposte con il consenso della comunità accademica.

Gli utenti possono anche chiedere a Consensus la relazione tra i concetti e la causa e l'effetto di qualcosa. Ad esempio: L'immigrazione migliora l'economia?

Consensus risponderà a questa domanda affermando che la maggior parte degli studi ha riscontrato che l'immigrazione migliora in generale l'economia, fornendo anche un elenco dei documenti accademici utilizzati per raggiungere il consenso e condividendo infine le sintesi dei principali articoli analizzati.

Il motore di ricerca dell’AI è in grado di rispondere solo a sei argomenti: economia, sonno, politica sociale, medicina, salute mentale e integratori sanitari.

2. Elicit.org

Anche Elicit, "l'assistente di ricerca AI" secondo i suoi fondatori, utilizza modelli linguistici per rispondere alle domande, ma le sue conoscenze si basano esclusivamente sulla ricerca, consentendo "conversazioni intelligenti" e brainstorming con una fonte molto competente e verificata.

Il software è anche in grado di trovare documenti rilevanti senza una perfetta corrispondenza di parole chiave, di riassumerli e di estrarre le informazioni chiave.

Sebbene i modelli linguistici come ChatGPT non siano progettati per indurre intenzionalmente in errore, è stato dimostrato che possono generare testi non basati su informazioni concrete e addirittura includere citazioni false a documenti inesistenti.

Ma c'è un'app alimentata dall'intelligenza artificiale che fornisce citazioni reali a documenti effettivamente pubblicati: Scite.

"È una delle mie preferite per migliorare i flussi di lavoro", ha dichiarato Bilal.

Simile a Elicit, quando viene posta una domanda, Scite fornisce risposte con un elenco dettagliato di tutti i documenti citati nella risposta.

"Inoltre, se faccio un'affermazione e questa è stata confutata o confermata da varie persone o da varie riviste, Scite mi fornisce il numero esatto. Quindi è davvero molto, molto potente".

"Se dovessi tenere un seminario sulla scrittura, insegnerei a usare questa applicazione".

"Research Rabbit è uno strumento incredibile che velocizza le vostre ricerche. La parte migliore è che è GRATIS. Ma la maggior parte degli accademici non lo conosce", ha twittato Bilal.

Definito dai suoi fondatori "lo Spotify della ricerca", Research Rabbit consente di aggiungere documenti accademici a "collezioni".

Queste collezioni permettono al software di conoscere gli interessi dell'utente e di fornire nuove raccomandazioni pertinenti.

Research Rabbit permette anche di visualizzare la rete di articoli e coautori in grafici, in modo che gli utenti possano seguire il lavoro di un singolo argomento o autore e approfondire la ricerca.

ChatPDF è un'applicazione basata sull'intelligenza artificiale che rende più facile e veloce la lettura e l'analisi degli articoli di riviste.

"È come ChatGPT, ma per i documenti di ricerca", ha detto Bilal.

Gli utenti iniziano a caricare il PDF del documento di ricerca nel software di intelligenza artificiale e poi iniziano a porgli delle domande.

L'applicazione prepara quindi un breve riassunto dell'articolo e fornisce all'utente esempi di domande a cui potrebbe rispondere sulla base dell'articolo completo.

Quali sono le promesse dell'IA per il futuro della ricerca?

Lo sviluppo dell'IA sarà fondamentale "come la creazione del microprocessore, del personal computer, di Internet e del telefono cellulare", ha scritto Bill Gates nell'ultimo post sul suo blog personale, intitolato "L'era dell'IA è iniziata".

"I computer non hanno avuto l'effetto sull'istruzione che molti di noi del settore speravano", ha scritto.

"Ma credo che nei prossimi 5-10 anni i software guidati dall'intelligenza artificiale manterranno la promessa di rivoluzionare il modo in cui le persone insegnano e imparano".