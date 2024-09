Di Euronews

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in portoghese

Il Portogallo continentale ha più di 110 incendi attivi questo mercoledì. Il governo ha dichiarato lo stato di calamità in tutti i comuni interessati dagli incendi, mentre arrivano aiuti da Spagna, Marocco e Ue

Il nord e il centro del Portogallo continentale continuano a bruciare. Gli incendi nel distretto di Aveiro stanno mobilitando un gran numero di operatori, nonostante la situazione sembri più tranquilla rispetto ai giorni scorsi.

Gli incendi nei comuni di Sever do Vouga (Pessegueiro do Vouga e Sever do Vouga) e Albergaria-a-Velha hanno iniziato a cedere, anche grazie all'intervento di più di mille operatori, supportati da 320 veicoli, solo mercoledì mattina.

Il coordinatore comunale della Protezione civile di Albergaria-a-Velha, João Oliveira, ha dichiarato mercoledì all'agenzia di stampa Lusa che l'incendio è "praticamente tutto chiuso" e che più di 40 case sono state colpite dalle fiamme.

Gli incendi si sono alimentati in vari distretti

L'incendio, scoppiato nel comune di Oliveira de Azeméis, è stato combattuto alle 6 del mattino da 400 operatori, supportati da 149 veicoli.

Nel distretto di Viseu, sono tre gli incendi che stanno mobilitando il maggior numero di operatori e risorse: Castro Daire (305 operatori e 93 risorse di terra), Nelas (261 operatori e 75 risorse di terra) e Penalva do Castelo (157 operatori e 43 risorse di terra).

Nel distretto di Coimbra, l'incendio di Tábua ha mobilitato più di 250 operatori e 82 veicoli.

Le autorità stanno tenendo chiuse alcune strade a causa dell'avanzamento delle fiamme.

Segnalazione delle strade chiuse a causa delle fiamme

Case evacuate a Gondomar

Alcune case nella zona Branzelo di Melres, nel comune di Gondomar situato nel distretto di Porto, sono state evacuate a causa degli incendi che imperversano, ha dichiarato il comando generale della Gnr a Lusa.

Più di 170 operatori, supportati da 39 veicoli, stanno combattendo l'incendio. Il sindaco di Gondomar, Marco Martins, ha dichiarato questa mattina che la lotta si sta rivelando difficile, poiché il fuoco ha diversi fronti attivi.

Marocco e Italia inviano due aerei e i vigili del fuoco spagnoli arrivano in Portogallo

Questo mercoledì, 230 vigili del fuoco spagnoli sono arrivati in Portogallo per aiutare a combattere gli incendi boschivi. Gli operatori appartengono all'Unità militare di emergenza (Ume).

Anche il Marocco è giunto in soccorso alle forze portoghesi per combattere gli incendi inviando due aerei Canadair, che atterreranno mercoledì.

Secondo l'agenzia di stampa Lusa, che cita una fonte del ministero degli Affari interni, la richiesta è stata fatta dal ministro degli Affari interni, Margarida Blasco, alle sue controparti in Spagna e Marocco in base agli accordi bilaterali tra il Portogallo e questi due Paesi.

Anche l'Italia e la Francia hanno inviato due aerei Canadair nella mattinata di martedì e sono operativi per aiutare le forze di emergenza portoghesi. La Commissione europea, infatti, aveva già mobilitato otto aerei antincendio in risposta alla richiesta del Portogallo di attivare il meccanismo di protezione civile dell'Ue.

50 contee a massimo rischio di incendi rurali

Secondo l'Istituto portoghese per il mare e l'atmosfera (Ipma), questo mercoledì più di 50 comuni in nove distretti continentali - Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Leiria, Coimbra, Guarda, Braga e Bragança - sono in massimo pericolo di incendio a causa delle elevate temperature.

Le previsioni dell'Ipma per mercoledì indicano clima asciutto con cielo leggermente nuvoloso e venti da moderati a forti fino alla fine della mattinata. Si prevede un leggero calo della temperatura minima nel nord e nel centro del Paese.

La temperatura massima più alta prevista per oggi, 32 gradi, sarà raggiunta a Santarém.

Tábua decreta tre giorni di lutto municipale

Il Consiglio comunale di Tábua ha decretato tre giorni di lutto municipale per la morte di tre vigili del fuoco della Corporazione di Vila Nova de Oliveirinha, deceduti martedì mentre lottavano contro un incendio nella regione.

Dallo scorso fine settimana, gli incendi in Portogallo hanno causato un totale di sette vittime, tra cui quattro vigili del fuoco e tre civili.

Più di 40 persone sono rimaste ferite, due in modo grave, negli incendi che da domenica imperversano nel nord e nel centro del Paese, distruggendo decine di case.

L'area bruciata nel Portogallo continentale da domenica supera i 62mila ettari, secondo il sistema europeo Copernicus.

Il governo ha dichiarato lo stato di calamità in tutti i comuni colpiti dagli incendi negli ultimi giorni.