Per mantenere viva la festa di sport, che ne dite di riportare in auge l'album delle Olimpiadi per celebrare la grande musica di Parigi 2024?

È stata un'estate incredibile per lo sport, con le Olimpiadi e le Paralimpiadi estive di Parigi saldamente al centro dell'attenzione. Con le Paralimpiadi estive del 2024 ancora in pieno svolgimento, è tempo di far rivivere la piccola tradizione dell'album olimpico come modo per celebrare l'euforia dei giochi attraverso le canzoni.

Non c'è più stato un album ufficiale delle Olimpiadi estive dai Giochi del 2012 a Londra. Quell'anno ne furono pubblicati due, "Isles of Wonder" e "A Symphony of British Music", rispettivamente con le musiche delle cerimonie di apertura e chiusura.

Ripercorriamo alcune delle hit che hanno marcato la scena di Parigi.

Due canzoni sono state scelte come sigle e inni ufficiali delle Olimpiadi di quest'anno. La prima è una composizione classica moderna di Victor le Masne, intitolata "Parade". Quello che inizia come un pezzo classico guidato dagli archi si trasforma in un'esplosione elettro-classica in stile house. Non è una sorpresa, visto che Le Masne è stato produttore delle leggende dell'electro francese Justice e Kavinsky.

Hello World" di Gwen Stefani e Anderson Paak è stata la seconda canzone ufficiale delle Olimpiadi di quest'anno. Prodotta da Ryan Tedder e realizzata in collaborazione con lo sponsor Coca-Cola Company, questo brano è un po' più un generico pezzo pop. Tuttavia, è un ascolto abbastanza piacevole.

La cerimonia di apertura di Parigi è stata un evento controverso. La prima a svolgersi al di fuori di uno stadio nella storia delle Olimpiadi, ha diviso la critica sul fatto che l'evento incentrato sulla Senna sia stato un noioso festival bagnato dalla pioggia o una sommessa celebrazione della moderna cultura francese.

Lady Gaga e la sua performance a Parigi, Francia, per la cerimonia di apertura AP Photo

Ciò in cui la cerimonia di apertura ha eccelso è stata la selezione musicale. Ricca di alcuni dei più grandi nomi del settore, l'evento ha incluso la popstar Lady Gaga che ha eseguito l'iconica canzone "Mon truc en plumes" della ballerina di danza classica francese Zizi Jeanmaire.

Probabilmente il momento più iconico della cerimonia è stato quando il corteo è arrivato alla Conciergerie, la prigione che ospitò Maria Antonietta durante la Rivoluzione francese. Sulle mura esterne della prigione, gli artisti hanno cantato in concerto vestiti come l'ultima regina di Francia, con la testa tra le mani, mentre i Gojira sono entrati nella storia come la prima band metal a esibirsi alle Olimpiadi.

I Gojira sono stati affiancati dalla cantante lirica Marina Viotti per un'interpretazione della canzone della Rivoluzione francese "Ça Ira" (Andrà tutto bene), ribattezzata "Mea Culpa" per la cerimonia. Rock on.

L'artista americano Snoop Dogg in una breve danza a La Concorde Urban Park AP Photo

Prima delle Olimpiadi, l'attesa esibizione della cantante franco-maliana Aya Nakamura è stata oggetto di critiche da parte di esponenti dell'estrema destra, tra cui la leader del National Rally, Marine Le Pen.

Le Pen ha definito la presenza di Nakamura "non un bel simbolo" e una "ulteriore provocazione di Emmanuel Macron". I suoi commenti sono stati denunciati come "scioccamente razzisti" dal comitato organizzatore dei Giochi di Parigi.

Durante la serata, Nakamura ha eseguito due sue canzoni, "Pookie" e "Djadja", oltre a una cover di "For me formidable" di Charles Aznavour.

Celine Dion performs in Paris, France, during the opening ceremony AP Photo

La cerimonia di apertura ha incluso anche le cover di "Imagine" di John Lennon eseguite da Juliette Armanet e l'esibizione della conduttrice di Drag Race France Nicky Doll con "I Had a Dream". Ma il momento finale, che ha veramente rubato la scena, sarà sempre quello di Céline Dion. La cantante canadese ha lottato contro la sua debilitante sindrome della persona rigida per cantare gloriosamente "Hymne à l'amour" di Édith Piaf dalla Torre Eiffel come gran finale.

La cerimonia di chiusura non è stata da meno nemmeno per quanto riguarda i dischi che potrebbero essere aggiunti all'album delle Olimpiadi.

La cantautrice francese Zaho de Sagazan, che ha vinto sia il Gran Premio della Giuria che il Public Choice Award ai Music Moves Europe Awards di quest'anno, ha aperto la cerimonia con "Sous le ciel de Paris", prima di uno spettacolo di grande impatto con tonnellate di star della musica contemporanea.

Ezra Koenig e Phoenix durante la cerimonia di chiusura AP Photo

I Phoenix hanno eseguito il loro grande successo indie "Lisztomania", la cantante belga Angèle, il produttore elettronico francese Kavinsky, il duo ambient francese Air e il rapper cambogiano VannDa.

In un cenno ai giochi del 2028 a Los Angeles, è apparso anche Ezra Koenig dei Vampire Weekend, prima di un segmento finale con i Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish e Snoop Dogg che celebra il trasferimento in California.

La cerimonia di chiusura è stata arricchita da alcuni successi classici, come l'interpretazione di "Les Champs-Elysées" di Joe Dassin, "Emmenez-moi" di Charles Aznavour e, naturalmente, l'esecuzione da parte dell'Orchestra Sinfonica del Divertimento della rielaborazione de "La Marseillaise" di Victor le Masne.