Le medaglie di giovedì, il programma della 14esima giornata dei Giochi: gli italiani impegnati alle Olimpiadi e le finali da seguire

Nessuna medaglia per il fondo olimpico nel nuoto 10 chilometri: Domenico Acerenza quarto, Greg Paltrinieri nono. Podio ungherese, con Kristof Rasovzsky oro e Dávid Betlehem bronzo, argento al tedesco Klemet.

“Ogni volta che partivo non riuscivo a staccare. Non riuscivo a trovare il mio ritmo” ha dichiarato a fine gara Paltrinieri, che aveva vinto il bronzo tre anni fa a Tokyo, dopo il passaggio dal nuoto in vasca alle acque libere.

“Ho dato tutto quello che potevo, alla fine ho fatto uno strappo e l’ho pagato, ero già oltre le mie forze" ha commentato invece Acerenza.

Questa quattordicesima giornata dei Giochi vede in mattinata atleti italiani impegnati nei primi turni della ginnastica, dei tuffi, dell'atletica e del taekwondo, oltre alla finale della vela kite uomini (gareggia Riccardo Pianosi).

Nel pomeriggio finale dal trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani e l'Italia della pallavolo maschile che sfida gli Usa per il bronzo. Alle 18 Francia e Spagna si giocheranno l'oro nel torneo di calcio, mentre Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini, Chiara Consonni gareggiano nella finale a squadre nel ciclismo su pista.

Attesissima poi la finale in serata della staffetta 4 x 100 metri uomini con Eseosa Fostine Desalu, Marcell Jacobs, Matteo Melluzzo e Filippo Tortu. A seguire quella del salto triplo uomini, dove c'è Andy Diaz Hernandez e la finale dei 10 mila donne che vede in gara Nadia Battocletti.

Come è andata la tredicesima giornata delle Olimpiadi di Parigi

Il nuoto italiano rimane al bronzo di giovedi nella Senna conquistato da Ginevra Taddeucci. Ma la tredicesima giornata dei Giochi di Parigi ha visto altri risultati di rilievo.

I padroni di casa hanno raggiunto la finale del torneo di pallacanestro maschile. 73 a 69 alla Germania e la Francia se la vedrà in finale sabato con gli Stati uniti, come sempre favoriti per la vittoria.

Tra i paesi dell'Ue la Francia vanta il maggior numero di ori finora: 14 contro gli 11 dei Paesi Bassi che hanno vinto il titolo del hockey su erba contro la nazionale tedesca.

Un oro dietro c'è l'italia, dieci in tutto come a Tokyo, grazie alla gara mista di vela di Caterina Banti e Ruggero Tita, al secondo oro olimpico di fila nella categoria Nacra 17.

La Cina ha ottenuto invece un altro oro nei tuffi e ora sono 28, che valgono il secondo posto nel medagliere generale dopo gli Stati Uniti, per cui la scorsa giornata olimpica è stata amara.

Letsile Tebogo del Botswana ha sconfitto infatti la star Usa Noah Lyles nei 200 metri piani. Tra le cause della sconfitta di Lyles, forse la positività al Covid pochi giorni prima della gara.

Gioia infine per il Marocco nel calcio, che ha conquistato il podio olimpico battendo l'Egitto per sei a zero.

Il medagliere di Parigi 2024: generale ed europeo

Il medagliere di Parigi 2024 vede gli Usa davanti alla Cina e all'Australia. La Francia quarta guida il gruppo europeo.

L'Unione Europea complessivamente vanta 68 ori, 62 argenti e 82 bronzi finora, a cui già si aggiungono le medaglie della 10 chilometri di nuoto libero. L'Italia è terza tra gli europei davanti alla Germania e dietro ai Paesi Bassi che hanno meno medaglie ma più ori.