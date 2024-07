Romania, pronti i primi piloti di F-16 addestrati al centro di Fetești

Di Mihaela Barbu

I primi piloti di F-16 addestrati presso il centro di Fetești, in Romania, hanno completato i loro corsi e sono ora "mission ready", ovvero pronti per entrare in missione. Si tratta di sette piloti rumeni che hanno iniziato il loro addestramento nel novembre dello scorso anno, quando il centro è stato reso operativo. La cerimonia di consegna dei diplomi si è svolta presso la base aerea di Borcea, durante la quale sono stati organizzati voli dimostrativi di F-16.

"Una transizione complessa, ma conclusa con successo"

"Hollywood" è uno dei piloti che hanno completato l'addestramento: ha accumulato quasi 500 ore di volo nei sette anni in cui ha operato con aerei MiG-21 e doveva seguire un corso per poter passare agli F-16. "La transizione, come hanno spiegato i miei istruttori, è piuttosto difficile, ma l'abbiamo affrontata brillantemente, almeno secondo noi. Il Mig-21, come sapete, è un aereo dell'Est e la filosofia di volo di un aereo di origine occidentale è un po' diversa. Tuttavia, noi sui Mig-21 abbiamo sempre volato secondo gli standard NATO. Quindi, per noi la transizione è stata probabilmente molto più facile di quanto lo sarà per i piloti di altre nazioni", ha dichiarato il pilota dell'Aeronautica militare rumena.

Lui e i suoi sei colleghi sono ora "pronti per entrare in missione" e inizieranno perciò a operare con i velivoli negli squadroni loro assegnati. Oltre ai corsi teorici, si sono addestrati al simulatore e hanno iniziato a volare con gli istruttori nel mese di gennaio. Sono seguiti poi i voli senza accompagnamento, durante i quali hanno simulato tutti i tipi di combattimento.

"Siamo molto orgogliosi di loro. Gli allievi hanno completato il programma più difficile richiesto a un aviatore militare. E l'aereo multiruolo rende questo addestramento di gran lunga il più difficile che abbiamo fatto finora", ha spiegato Wizard, un istruttore della Lockheed Martin. "Tutti i tirocinanti hanno simulato combattimenti sia con l'F-18 Hornet che con il Typhoon. Quindi, davanti a voi c'è un gruppo di combattenti che andranno proteggeranno la sovranità della Romania e saranno importanti partner per la NATO", ha aggiunto il pilota.

200 ore di teoria, 500 di simulatore e 400 di volo

"Gli allievi rumeni hanno completato rapidamente oltre 200 ore di formazione teorica, oltre 500 ore di addestramento al simulatore e oltre 400 ore di volo. Ora sono pienamente preparati per tutti i tipi di missioni", ha commentato Gabriel Nicușor Anghel, consigliere del ministro della Difesa. Secondo Kathleen Kavalec, ambasciatrice degli Stati Uniti in Romania, "i piloti hanno imparato non solo a manovrare un caccia moderno, ma anche a usare l'intelligence di squadra mentre eseguono tattiche di volo aria-aria e aria-terra".

La Romania dispone ora di uno squadrone di caccia F-16 con cui l'esercito svolge missioni di polizia aerea. Sono stati anche sollevati da terra per la sorveglianza durante gli ultimi attacchi della Russia ai porti ucraini sul Danubio. Gli aerei hanno un raggio d'azione di oltre 500 chilometri e sono costantemente in allerta per rispondere ad eventuali minacce nel proprio spazio aereo.

Recentemente sono stati consegnati alla Romania i primi 9 di 32 aerei di seconda mano acquistati dal governo norvegese; gli altri arriveranno prossimamente. Con l'istituzione del centro di addestramento europeo in Romania si punta a rendere più veloce ed efficiente la formazione dei piloti, che fino ad ora hanno dovuto seguire corsi in altri Paesi. Lockheed Martin, l'azienda produttrice degli F-16, ha assunto gli istruttori, mentre la nazione europea ha messo a disposizione le infrastrutture necessarie.

I Paesi Bassi hanno fornito 14 caccia per l'addestramento

L'aeronautica dei Paesi Bassi, inoltre, ha fornito al centro di addestramento 14 velivoli di questo tipo, 7 singoli e 7 biposto, per la formazione degli allievi. "Con centinaia di caccia F-16 operativi in Europa, questo aereo rimane un punto di riferimento per i militari della NATO, poiché permettono di assicurare le missioni di difesa congiunta dell'Alleanza e garantire la protezione del nostro spazio aereo", ha dichiarato Frank St. John, dirigente della compagnia produttrice di armi Lockheed Martin.

Il centro di addestramento di Fetești è in grado di formare anche i piloti che non ha mai utilizzato aerei da combattimento.