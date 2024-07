Di Euronews Agenzie: AP

Forte dispiegamento delle forze dell'ordine a Parigi per i Giochi Olimpici in programma dal 26 luglio. Nel giorno dell'inaugurazione 45mila agenti pattuglieranno la capitale francese. Intanto, i soldi si allenano al combattimento ravvicinanto, ma dall'Esercito assicurano: "Corsi di aggiornamento"

I soldati di stanza a Parigi per i Giochi Olimpici hanno preso parte a una sessione di addestramento al combattimento ravvicinato in seguito a una serie di attacchi con coltello che hanno preso di mira le forze di sicurezza dislocate nella capitale francese.

Una decina di soldati di fanteria in equipaggiamento completo hanno inscenato attacchi ravvicinati, colpendo con pugni e calci i sacchi di addestramento, brandendo manganelli e usando fucili finti per neutralizzare un potenziale assalitore.

"Oggi ci siamo concentrati sugli impatti in piedi, con tutto l'equipaggiamento addosso. Usiamo pugni, piedi, manganelli e fucili. Ci siamo concentrati su queste posizioni in piedi, ma ci sono molti altri tipi di tecniche per varie situazioni", ha detto il sergente Jeremy, che ha rifiutato di dare il suo cognome per motivi di sicurezza.

L'esercito francese afferma che queste sessioni di addestramento sono corsi di aggiornamento che ogni soldato segue più volte al mese e non sono state implementate come risposta ai recenti episodi di violenza che hanno coinvolto le pattuglie.

Lunedì scorso, un uomo ha accoltellato e ferito un soldato francese che pattugliava Parigi pochi giorni prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2024. L'accoltellamento è avvenuto fuori dalla stazione ferroviaria Gare de l'Est, nella parte orientale di Parigi.

A soldier stands guard near the Champs-Élysées avenue after a stabbing, July 18, 2024 David Goldman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Il soldato è stato ricoverato in ospedale con una ferita alla scapola, ma non è in pericolo di vita, hanno dichiarato le autorità dopo l'attacco. Giovedì un agente di polizia è stato ferito in un attacco simile con un coltello nel quartiere degli Champs-Élysées. L'aggressore è stato "neutralizzato" dagli agenti.

"Con questo tipo di addestramento, siamo già in grado di affrontare queste aggressioni e siamo sempre in stato di massima allerta, quindi non abbiamo bisogno di cambiare le nostre procedure perché teniamo già in considerazione questa minaccia", ha spiegato il capitano Thomas.

Quanti soldati sono stati dispiegati per le Olimpiadi di Parigi

Parigi è stata messa in stato di massima allerta prima dell'inizio dei Giochi estivi, il prossimo 26 luglio.

Migliaia di soldati prestano servizio nell'operazione Sentinelle per la sicurezza interna della Francia, creata per sorvegliare i siti francesi più importanti dopo gli attentati degli estremisti dello Stato Islamico nel 2015. I soldati della forza Sentinelle sono stati presi di mira in passato.

Parigi sta schierando circa trentamila agenti di polizia al giorno per le Olimpiadi, che si svolgeranno dal 26 luglio all'11 agosto, con un picco di 45mila per la cerimonia di apertura sulla Senna.

"Il nostro ordine di dispiegamento copre l'intera durata dei Giochi Olimpici e i nostri ordini sono di sostenere le Forze di Sicurezza Interne - polizia, gendarmi, vigili del fuoco, che sono tutti in prima linea - per garantire la sicurezza delle Olimpiadi. Siamo di supporto alle FSI e il nostro obiettivo è quello di essere dispiegati in tutta la città per poter intervenire in caso di minaccia terroristica. Ci concentriamo sull'antiterrorismo", ha detto il capitano Thomas. Circa 18mila membri dell'esercito stanno contribuendo a garantire la sicurezza, e migliaia di loro alloggiano in un enorme campo eretto ai margini della capitale.