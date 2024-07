Di Euronews Agenzie: AP

La più grande struttura medica per bambini dell'Ucraina stava assistendo oltre 600 pazienti al momento dell'attacco di lunedì. Almeno 44 i morti dopo il lancio di missili russi

A Kiev si è tenuta una cerimonia commemorativa per le vittime nell'ospedale pediatrico Okhmatdyt colpito da un missile russo lunedì scorso. L'orchestra da camera "Kyiv Classic", guidata dal direttore Herman Makarenko, ha eseguito un requiem durante la funzione di venerdì.

Al momento dell'attacco nella più grande struttura medica per bambini dell'Ucraina, alta dieci piani, erano in cura 627 pazienti: almeno 44 persone sono morte..

Decine di bambini che stavano già combattendo contro malattie potenzialmente letali sono rimasti feriti. "Mi dispiace di aver dovuto riunire la squadra in questi momenti. Ma vedo come questo dolore ci unisce tutti, ci rende più forti", ha detto il direttore generale dell'ospedale, Volodymyr Zhovnir, al personale e ai partecipanti alla funzione. "Cercherò di fare tutto il possibile perché questo ospedale prenda vita, perché qui ci siano di nuovo madri e bambini, perché ci sia speranza di guarigione e di salvezza", ha aggiunto Zhovnir.

Famiglie e bambini spostati in altri ospedali per proseguire le cure

Diverse famiglie hanno raccontato l'orrore dell'attacco. Oksana Halak ha saputo della diagnosi di suo figlio Dmytro di 2 anni - leucemia linfoblastica acuta - solo all'inizio di giugno. Ha deciso immediatamente di farlo curare all'Okhmatdyt, "perché è uno dei migliori ospedali d'Europa". Lei e Dmytro erano in ospedale per il trattamento quando le sirene hanno suonato in tutta la città. Non potevano correre al rifugio perché il bambino era attaccato a una flebo. "È di vitale importanza non interrompere queste flebo", ha detto Halak.

Dopo le prime esplosioni, gli infermieri li hanno aiutati a spostarsi in un'altra stanza senza finestre, più sicura. Poco dopo sono stati evacuati all'Istituto Nazionale dei Tumori e ora Dmytro è uno dei 31 pazienti che, in una difficile lotta contro il cancro, devono adattarsi a un nuovo ospedale. "L'Okhmatdyt distrutto è il dolore dell'intera nazione", ha dichiarato il direttore generale dell'Istituto Nazionale dei Tumori, Olena Yefimenko.