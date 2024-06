Euro 2024, l'Italia non passa con la Spagna: 1-0 per le Furie Rosse

Match difficile per gli azzurri di Spalletti che incassano una sconfitta per 1-0 contro la Spagna

Si è conclusa con un pareggio la prima delle sfide in programma giovedì 20 giugno ai Campionati europei di calcio. Partita difficile per l'Italia contro la Spagna. Primo tempo a senso unico salvato solamente dalle parate di Donnarumma. Nel secondo tempo gli iberici passano al 55esimo con un autogol di Calafiori, che devia nella propria porta una respinta del portiere del Psg.

Nel Gruppo B la Spagna sale così a sei punti, dopo due vittorie, mentre l'Italia resta a 3. Chiudono Albania e Croazia a quota 1.

Slovenia-Serbia e Danimarca-Inghilterra finiscono entrambe 1-1

Nel pomeriggio protagoniste Slovenia e Serbia, che hanno pareggiato 1-1 dopo una partita combattuta e ripresa all'ultimo respiro: nel match valido per il Gruppo C, disputato all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, è stato dapprima lo sloveno Karnicnik a portare avanti la sua nazionale, segnando al 69esimo. La risposta è arrivata al quinto minuto di recupero, con Jovic che ha pareggiato in conti.

Nello stesso gruppo sono quindi scese in campo Inghilterra e Danimarca. Britannici in vantaggio nel primo tempo con il solito Harry Kane, che ha insaccato su assist di Walker, complice la grave amnesia del terzino Kristiansen. Al 34esimo pareggio di Hjulmand con un gran rasoterra da fuori che pizzica il palo e si insacca alle spalle di Pickford, inchiodando il risultato sull'1-1 fino al novantesimo.