In migliaia sono scesi in piazza a Maiorca per protestare contro l'insostenibile aumento dei costi delle abitazioni sull'isola. Il turismo di massa incontrollato ha portato i prezzi degli appartamenti a oltre 1.500 euro al mese

Giornate di proteste a Maiorca. Oltre diecimila persone sono scese in strada per esprimere il loro malcontento nei confronti del turismo di massa e delle sue conseguenze nella più grande isola mediterranea delle Baleari spagnole.

Negli ultimi 10 anni, i prezzi degli alloggi nelle Isole Baleari sono triplicati, portando a una situazione insostenibile per la classe media. Secondo molti, il turismo di massa è il principale responsabile della crisi abitativa locale.

Il Parlamento regionale ha in programma una discussione per affrontare la crisi giovedì prossimo, ma la situazione è già critica. Gli affitti a Maiorca hanno raggiunto livelli esorbitanti, con un prezzo medio di 1.500 euro al mese per un appartamento. Questa cifra è fuori dalla portata della maggior parte degli isolani e l'indignazione cresce.

Il costante aumento del numero di turisti a Maiorca ha aggravato il problema. In molti cercano un appartamento in affitto per brevi periodi, mentre i proprietari e gli imprenditori locali cercano di approfittare di questa tendenza.

Tuttavia, le conseguenze sono evidenti: diverse persone vivono in scantinati fatiscenti. Anche se lavorano nel settore turistico, i loro stipendi non sono sufficienti per permettersi un alloggio normale.

Sopravvivere all'aumento dei prezzi degli alloggi

Muffa, scarafaggi e odore di escrementi sono la dimostrazione delle condizioni disumane in cui alcuni sono costretti a vivere perché non possono permettersi situazioni migliori. Sebbene le autorità siano a conoscenza del problema da anni, poco è stato fatto. In alcuni casi anche i bambini piccoli continuano a vivere in queste condizioni precarie.

La crisi abitativa colpisce sempre più persone di diversa provenienza. Alcuni hanno scelto di trasferirsi in un furgone alla periferia di Palma.

Secondo la giornalista locale Gemma Marchena, che da anni si occupa della crisi abitativa nell'isola, la causa principale sono le politiche fallimentari attuate. Forse, dice, i responsabili stanno lentamente iniziando a svegliarsi. Sanno che troppe proteste sulle isole turistiche non fanno bene agli affari.