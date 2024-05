Secondo la procura federale del Belgio "esistono prove che l'assistente del Parlamento europeo" coinvolto nelle perquisizioni a Bruxelles e Strasburgo, nell'ambito del cosiddetto Moscagate, "abbia svolto un ruolo importante" nella trama di influenze e propaganda russe

Mercoledì mattina la polizia belga e francese hanno effettuato una serie di perquisizioni presso gli uffici del Parlamento europeo a Bruxelles e a Strasburgo. Perquisita anche la casa di un dipendente del Parlamento Europeo a Schaerbeeke nel suo ufficio all'Europarlamento. Non sono state fornite ulteriori informazioni sull'identità della persona.

Le perquisizioni fanno parte di una più ampia indagine su possibili influenze russe che avrebbero pagato membri del Parlamento europeo in carica per diffondere propaganda pro-Cremlino all'interno delle istituzioni europee a Bruxelles.

La procura belga ha confermato il legame a un caso di "interferenza, corruzione passiva e appartenenza a un'organizzazione criminale".

L'ufficio stampa del Parlamento Ue a Euronews: non possiamo commentare le indagini in corso

Alla richiesta di una dichiarazione ufficiale da parte di Euronews, l'ufficio stampa del Parlamento europeo ha risposto di non poter commentare le indagini in corso. "Quando e se richiesto, il Parlamento europeo collabora pienamente con le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie per aiutare il corso della giustizia e continuerà a farlo. È in questo contesto che è stato fornito l'accesso a un ufficio", si legge nella dichiarazione.

La perquisizione è l'ultimo sviluppo dell'indagine in corso sul sito Voice of Europe sanzionato dall'Unione europea per aver diffuso propaganda russa. La media company affermava di fornire "notizie senza censura dall'Europa e dal mondo" e nel marzo scorso ha tenuto interviste e dibattiti individuali con i deputati europei in carica, trasmessi dal Parlamento europeo a Bruxelles e a Strasburgo.

A fine marzo le autorità ceche hanno annunciato di aver interrotto un'operazione di influenza russa condotta proprio attraverso Voice of Europe, sostenendo che erano state effettuate transazioni finanziarie a funzionari eletti al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali. Secondo i media cechi, che citano funzionari dei servizi di intelligence, le accuse riguardano politici di Germania, Francia, Polonia, Belgio, Paesi Bassi e Ungheria.