Spagna: celebrata nelle Asturie la Giornata delle forze armate

Grande celebrazione delle forze armate con una lunga parata e il volo della pattuglia dell'aquila che ha dipinto il cielo delle Asturie. Tra i presenti anche il re e la regina di Spagna

Sabato si è svolta la parata delle Forze Armate, presieduta dal re e la regina di Spagna. A Oviedo si è tenuto un omaggio alla bandiera e una sfilata con più di tremila soldati.

La Giornata delle Forze Armate (Difas) è una commemorazione annuale che rende omaggio all'Esercito e alla Marina, oltre che all'Unità di Emergenza Militare. Questo evento cerca di avvicinare i militari alla società spagnola, evidenziando la loro identificazione con le persone che servono.

La Difas risale al 1978, quando fu istituita come evento istituzionale per promuovere la consapevolezza e l'integrazione delle forze militari nella società. Tradizionalmente si tiene il sabato che coincide o si avvicina al 30 maggio, festa di San Ferdinando.

Omaggio ai caduti e alla bandiera a Oviedo

La Difas è un'occasione per onorare coloro che prestano servizio nelle Forze Armate e per rafforzare i legami tra militari e cittadini. Le Asturie, con la loro calda accoglienza, sono state la cornice perfetta per questa celebrazione nel 2024.

L'evento centrale si è svolto a Oviedo sabato 25 maggio, presieduto dal re e la regina di Spagna e con la partecipazione della ministra della Difesa Margarita Robles.

Un commovente omaggio alla bandiera e a coloro che hanno dato la vita in servizio è stato seguito da una grande parata di oltre un chilometro in cui più di tremila soldati delle forze armate hanno dato prova della loro professionalità, con una rappresentanza di tutti i corpi, della cavalleria e anche delle macchine militari.

Rassegna navale e parata aerea a Gijón alla vigilia della parata

La Difas è un'occasione di incontro e di condivisione di affetto tra civili e personale in uniforme. Gli asturiani, noti per il loro affetto verso le Forze Armate, sono stati i protagonisti di questa celebrazione.

A Gijón si è tenuta una rassegna navale che ha sottolineato l'importanza della Marina nella difesa e nella sicurezza marittima. Anche gli aerei militari si sono alzati in volo, dimostrando le capacità dell'Aeronautica militare spagnola.