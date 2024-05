Giornata mondiale dei bambini, il Papa: "Pregate per la pace"

Diritti d'autore Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Di Euronews

Due giorni di eventi per celebrare i più piccoli. Il Papa tocca una pallone all'Olimpico di Roma e in piazza a San Pietro riceve un bacio da Roberto Benigni. Per i più piccoli l'appello a pregare per la pace