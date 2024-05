Di Euronews

La ministra della Salute slovacca fa sapere che la seconda operazione al premier Fico è riuscita. Sabato mattina il suo attentantore, accusato di tentato omicidio, è stato portato in tribunale

"Prognosi positiva" per il primo ministro slovacco Robert Fico dopo l'attentato di mercoledì scorso a Handlova. Lo ha annunciato la ministra della Sanità slovacco Zuzana Dolinkova.

"L'intervento chirurgico di ieri, durato due ore, ha contribuito a una prognosi positiva per lo stato di salute del primo ministro", ha detto ai giornalisti Dolinkova. Fico resterà comunque nell'ospedale Roosvelt a Banska Bystrica e non sarà portato per il momento a Bratislava.

Attentatore portato in tribunale

L'uomo di 71 anni accusato del tentato omicio di Fico, Juraj Cintula, è stato portato in tribunale sabato mattina a Pezinok, cittadini a 20 chilometri dalla capitale slovacca. La Procura generale ha proposto venerdì la custodia cautelare per Cintula. Si teme "una possibile fuga, oltre che la continuazione dell'attività criminale".