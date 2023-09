Di Euronews

A nove mesi dalle elezioni europee, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen fa il punto sugli anni di mandato e definisce le priorità.

"La Commissione avvierà un'indagine sulle sovvenzioni ai veicoli elettrici provenienti dalla Cina" lo dice Ursula von der Leyen durante il discorso sullo stato dell'Unione nell'ambito del percorso di tutela della concorrenza.

"Ho chiesto a Mario Draghi di preparare un report sullo stato della competitività nell'Ue" aggiunge von der Leyen.

La presidente della Commissione ha proposto di estendere la protezione temporanea che permette oggi a tutti i cittadini ucraini di risiedere nell'Unione senza dover presentare richiesta di asilo.

Nel suointervento, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha fatto il punto sugli anni del suo mandato, con particolare riferimento ai risultati conseguiti e alle sfide affrontate dall'Unione europea negli ultimi anni.

A nove mesi dalle prossime elezioni del Parlamento europeo, che si terranno dal 6 al 9 giugno prossimi, la presidente ha illustrato le priorità della Commissione da qui alla fine del mandato.

Tra i punti in evidenza: l’attuazione del Green Deal europeo il sostegno dell'Ue all'Ucraina nella sua guerra contro l'aggressione della Russia, la sicurezza e l'indipendenza energetica dell'Unione, il controllo della migrazione, e la protezione dei valori fondamentali dell'Ue, la doppia transizione verde e digitale.

Una transizione che deve essere equa e coinvolgere l'industria europea. E proprio a difesa delle imprese dell'Unione la presidente Von der Leyen ha annunciato un'inchiesta sulle sovvenzioni di Stato ai veicoli elettrici di fabbricazione cinese che producono distorzione nel mercato unico.

"L'Europa è aperta alla competizione, non a una corsa al ribassso", ha spiegato von der Leyen: "Così come non accettiamo distorzioni che provengono dall'interno, nonpossiamo accettare neanche quelle esterne".

Completare l'Unione

"Casa è dove ci fidiamo l'uno dell'altro", ha detto von der Leyen ricordando con commozione le parole della scrittrice ucraina Victoria Amelina, uccisa da un attacco missilistico russo lanciato su un ristorante di Kramatorsk a fine giugno.

Una casa europea che deve essere allargata al più presto e senza esitazioni, ha continuato la Presidente, auspicando l'ingresso di Ucraina, Moldova e Serbia tra i Paesi membri. Von der Leyen ha ricordato che ogni ingresso ha arricchito l'Unione smentendo chi pensava l'avrebbe resa meno efficiente.

"Abbiamo trovato un accordo per NextGeneration Eu, acquistato vaccini e comminatp sanzioni alla Russia in 27", ha detto von der Leyen. " In 27 abbiamo cominciato a costruire un'Unione sanitaria e per la difesa. Possiamo terminarle in più di trenta".

Il dibatttito sull'Unione

Come di consuetudine, in seguito al discorso della presidente è cominciato il dibattito sullo Stato dell'Unione in cui i leader dei gruppi parlamentari europei hanno preso la parola per esporre la loro posizione sull'operato della Commissione e sulle sue proposte per l'anno a venire, oltre a presentare le proprie priorità.