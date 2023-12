Il primo ministro spagnolo ha criticato la Destra europea per aver assecondato le ideologie di estrema Destra in un'accesa discussione al Parlamento europeo

In un dibattito volto a celebrare i risultati ottenuti dalla Spagna durante il semestre di presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, Pedro Sánchez ha preso di mira il leader del partito popolare europeo, il cristiano-democratico tedesco Manfred Weber.

Weber è un critico dichiarato del controverso accordo raggiunto tra il partito socialista di Sánchez e il partito separatista catalano Junts per Catalunya.

L'accordo ha visto Junts offrire sette dei suoi voti nel parlamento spagnolo per far diventare Sánchez primo ministro, in cambio di un'amnistia per i leader politici responsabili del fallito tentativo di secessione della Catalogna dalla Spagna nel 2017.

Al dibattito di mercoledì a Strasburgo, era presente anche il leader di Junts, Carles Puigdemont, che ha organizzato il referendum del 2017 sull'indipendenza della Catalogna e che beneficerà personalmente dell'amnistia.

"Non è la scelta di riunirsi e di superare la disputa politica attraverso la politica che minaccia la democrazia, non è affatto così: la vera minaccia in Spagna e in Europa è l'ascesa dell'estrema Destra", ha detto Sánchez, difendendo i suoi piani.

"L'irresponsabilità della Destra tradizionale, che apre le porte a governi di coalizione (con l'estrema Destra) e fa proprie molte delle loro idee estreme: questa è la vera minaccia che incombe sul progetto europeo - ha proseguito Sánchez - questo duo reazionario indebolisce, onorevole Weber, il progetto europeo".

Weber, il cui gruppo politico ospita l'opposizione conservatrice spagnola, il partito popolare, ha sempre rimproverato a Sánchez di essersi fatto beffe dello Stato di diritto e della separazione dei poteri in Spagna per assolvere i crimini, tra cui malversazioni e cattiva amministrazione, commessi dai leader catalani per ottenere vantaggi politici.

Ha affermato che l'Europa era "preoccupata" per l'amnistia e che la Commissione europea stava "ponendo serie domande" in merito.

"Nel testo di coalizione che avete firmato, avete promesso a Puigdemont una Commissione speciale nel parlamento spagnolo per controllare i giudizi, una commissione speciale sul lawfare: questo va fondamentalmente contro lo Stato di diritto, contro la separazione dei poteri", ha detto Weber.

Il ministro della Giustizia spagnolo, Félix Bolaños, ha affermato a fine novembre che l'esecutivo dell'Ue non aveva "alcuna preoccupazione" riguardo all'accordo politico e alla legge di amnistia.

Il capo della giustizia dell'Ue, Didier Reynders, ha dichiarato che la Commissione continuerà a dialogare con le autorità spagnole prima di emettere un parere legale consolidato sulla legge di amnistia e sulla sua conformità al diritto dell'Unione.

Weber ha anche paragonato le azioni di Sánchez a rinomate violazioni dello Stato di diritto sotto i governi di dura Destra in Polonia e Ungheria, per le quali Bruxelles ha trattenuto i fondi dell'Ue.

"Riporteremo lo Stato di diritto in Polonia e faremo lo stesso in Spagna", ha detto Weber, promettendo di sostenere il leader dell'opposizione spagnola, Alberto Núñez Feijóo.

Sánchez ha accusato Weber di formarsi opinioni disinformate sulla Spagna e di ballare al ritmo del partito popolare.

"Sono davvero felice che, dopo vent'anni in quest'aula, abbiate iniziato a interessarvi a ciò che accade in Spagna", ha detto Sánchez tra gli applausi dei gruppi di Destra presenti in aula, spingendo la presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola, a invitare i membri a "rispettare la dignità" dell'aula.

"Ma se volete davvero aiutare, la mia raccomandazione, signor Weber, è che prima conosciate il nostro Paese e che non vi limitiate a ripetere le affermazioni infondate che il partito conservatore spagnolo vi trasmette", ha concluso.