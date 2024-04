Quasi due terzi dei cittadini dell'UE dichiarano che "probabilmente" voteranno alle prossime elezioni del Parlamento europeo.

I risultati sono dell'ultima edizione dell'Eurobarometro, il sondaggio ufficiale del Parlamento, che ha raccolto le opinioni di oltre 26.000 persone nei 27 Stati membri. Pubblicato mercoledì mattina, sarà l'ultimo sondaggio di questo tipo ad essere pubblicato prima delle elezioni del blocco, previste tra il 6 e il 9 giugno.

In totale, il 71 per cento degli intervistati dichiara di essere "probabile" che voterà per scegliere chi li rappresenta nell'emiciclo di 720 membri. Questo dato rappresenta un aumento di 10 punti percentuali rispetto al periodo precedente alle elezioni del 2019. Allora l'affluenza aveva raggiunto il 50,66 per cento, interrompendo una traiettoria di anni di calo della partecipazione.

Il 14% si dichiara invece "poco propenso" a votare, mentre il 13% rimane "neutrale".

I cittadini di Danimarca (87%), Paesi Bassi (86%), Svezia (81%), Finlandia (79%) e Germania (78%) registrano i tassi più alti di probabilità di voto.

In alcuni Paesi, la probabilità di votare è aumentata rispetto al 2019, tra cui la Repubblica Ceca (dal 39% al 58%), la Romania (dal 55% al 74%), l'Austria e la Polonia (dal 52% al 70% in entrambi), Cipro (dal 44% al 60%) e la Slovacchia (dal 47% al 62%).

La Bulgaria si distingue come unico Stato membro con un calo significativo delle intenzioni di voto, passando dal 57% nel 2019 al 50% nel 2024.

Tuttavia, l'aumento della probabilità di voto è una tendenza forte in tutti i Paesi e si accompagna a un crescente impegno nelle prossime elezioni: Il 60% si dichiara "interessato" o "molto interessato", con un aumento di 11 punti rispetto alla primavera del 2019.

D'altro canto, il 27% si dichiara "poco interessato" e il 13% "per niente interessato".

L'Eurobarometro ha anche chiesto ai cittadini di valutare l'"importanza" che attribuiscono alle elezioni: Il 53% ha parlato di "alta importanza", il 36% di "media importanza" e il 10% di "bassa importanza".

L'aumento dell'attenzione arriva in un momento cruciale per il blocco, mentre l'Ucraina lotta per contenere i progressi della Russia sul campo di battaglia, il conflitto tra Iran e Israele minaccia di sfociare in un confronto più ampio e le preoccupazioni economiche poste dalla Cina si trasformano in accuse diffuse di dumping.

L'imprevedibile stato degli affari globali sembra pesare molto sugli elettori: l'81% dei cittadini afferma che "l'attuale contesto internazionale rende il voto ancora più importante".

I numeri dimostrano che "gli europei sono consapevoli che la posta in gioco alle urne è alta", ha dichiarato Roberta Metsola, presidente del Parlamento. "Queste elezioni saranno cruciali perché decideranno quale direzione prendere".

Acqua passata

L'Eurobarometro offre una panoramica di ciò che i cittadini dell'UE pensano dell'istituzione che eleggeranno direttamente a giugno, che nell'arco di pochi mesi ha visto votazioni importanti sulla riforma dell'immigrazione, sull'intelligenza artificiale e sulla libertà dei media, nonché un'aspra causa contro la Commissione europea per il rilascio di fondi congelati all'Ungheria.

L'emiciclo, tuttavia, è stato anche colpito da un dannoso scandalo che ha coinvolto un piccolo gruppo di legislatori e assistenti che avrebbero accettato pagamenti in denaro dal Qatar e dal Marocco in cambio di un trattamento favorevole. Il cosiddetto caso Qatargate ha scatenato la frenesia dei media, con i giornalisti che hanno seguito ogni arresto, sequestro e confessione.

Più di recente, il Parlamento ha lottato per contenere le accuse secondo cui alcuni dei suoi membri sarebbero stati pagati per diffondere propaganda filorussa.

Nonostante la cattiva pubblicità, l'istituzione è riuscita a uscirne per lo più indenne: il 41% degli intervistati ha un'immagine "positiva" del Parlamento, con un aumento di cinque punti rispetto all'ultimo sondaggio condotto tra settembre e ottobre.

Nel frattempo, il 40% dichiara una percezione "neutra" e solo il 18% "negativa": è la prima volta che la risposta "positiva" supera quella "neutra".

Per quanto riguarda i Paesi, il Portogallo (66%), la Danimarca (59%), l'Irlanda (59%) e il Lussemburgo (53%) presentano i tassi più elevati di immagine "positiva".

L'Ungheria, un Paese il cui primo ministro ha suggerito di esautorare il Parlamento, propende per il lato "positivo" (46%).

Il campo "negativo" non è maggioritario in nessuno Stato membro, ma si nota nella Repubblica Ceca (29%), in Francia (28%), in Austria (24%) e in Slovenia (22%).

Nel complesso, il 56% dei cittadini vorrebbe che il Parlamento "svolgesse un ruolo più importante".

Il sondaggio a livello di blocco ha anche chiesto ai partecipanti di indicare i quattro temi a cui vorrebbero fosse data priorità durante la campagna politica in corso.

La lotta alla povertà e all'esclusione sociale (33%), la salute pubblica (32%), il sostegno all'economia e alla creazione di nuovi posti di lavoro (31%) e la difesa e la sicurezza dell'UE (31%) si sono piazzati ai primi posti, mettendo in luce le scosse provocate dalle grandi crisi degli ultimi anni: la pandemia COVID-19, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e l'inflazione record.

Altri temi di spicco sono l'azione contro il cambiamento climatico (27%), il futuro dell'Europa (26%), la migrazione e l'asilo (24%), la democrazia e lo stato di diritto (23%) e la politica agricola (23%), tutti temi che sono stati discussi a lungo dai legislatori.

I risultati sono abbastanza simili a quelli del sondaggio esclusivo di Euronews condotto da Ipsos a marzo, che poneva la lotta all'aumento dei prezzi, la riduzione delle disuguaglianze sociali e il sostegno alla crescita economica come le tre principali priorità.

Su una nota più filosofica, l'Eurobarometro ha posto una domanda separata sui "valori" che i cittadini vorrebbero che il Parlamento difendesse. La risposta? Pace e democrazia.