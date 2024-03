Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il Parlamento europeo presto avvierà un'azione legale contro la Commissione Ue per lo sblocco di 10,2 miliardi di euro di fondi di coesione per l'Ungheria, da tempo in stallo per problemi legati allo stato di diritto

L'annuncio definitivo è atteso nei prossimi giorni, ma ci si aspetta che il Parlamento europeo farà causa alla Commissione per via dello sblocco dei fondi di coesione destinati all'Ungheria. L'azione legale richiede l'approvazione del presidente del Parlamento, Roberta Metsola, e deve essere presentata alla Corte di giustizia europea entro il 25 marzo.

L'ira degli eurodeputati deriva dalla decisione presa dalla Commissione europea a dicembre, che ha sbloccato 10,2 miliardi di euro di fondi di coesione per l'Ungheria, a cui il Paese non aveva potuto accedere a causa delle persistenti carenze nello Stato di diritto.

Il braccio di ferro tra Parlamento e Commissione europea

La Commissione ha sostenuto che lo sblocco era giustificato dal fatto che Budapest aveva approvato nel maggio dello scorso anno una riforma per rafforzare l'indipendenza giudiziaria e mitigare l'interferenza politica nei tribunali, in linea con le quattro "super pietre miliari" imposte dall'esecutivo.

I legislatori, facendo eco alle preoccupazioni espresse dalla società civile, hanno contestato le motivazioni dietro alla decisione. Hanno inoltre lamentato il fatto che il denaro sia stato sbloccato un giorno prima di un cruciale vertice dei leader dell'Ue in cui il primo ministro Viktor Orbán aveva minacciato di porre il veto sugli accordi chiave sull'Ucraina.

In una risoluzioneapprovata a gennaio, gli eurodeputati hanno sollevato la prospettiva di un'azione legale e hanno sottolineato che "in nessun modo l'Ue può cedere al ricatto e barattare gli interessi strategici dell'Ue e dei suoi alleati rinunciando ai suoi valori".

"L'Ungheria non soddisfa gli standard di indipendenza giudiziaria stabiliti nei trattati dell'Ue, poiché le misure adottate non garantiscono sufficienti garanzie contro l'influenza politica e possono essere aggirate o applicate in modo inadeguato", hanno scritto.

L'accusa degli eurodeputati: un accordo politico per la revoca del veto di Orbán

Giorni dopo, i deputati hanno messo sotto torchio i commissari Didier Reynders (Giustizia), Nicolas Schmit (Lavoro) e Johannes Hahn (Bilancio) per aver concluso quello che hanno definito un "accordo politico" con Orbán per garantire la revoca del suo veto in cambio dei 10,2 miliardi di euro.

I tre Commissari sono rimasti fermi sulle loro posizioni e hanno insistito sul fatto che l'Ungheria aveva fornito prove sufficienti per dimostrare il rispetto delle quattro "super pietre miliari", che includevano misure per rafforzare il Consiglio giudiziario nazionale, un organo di controllo autonomo, e per reprimere l'ingerenza politica all'interno della Corte Suprema.

"La Commissione aveva l'obbligo legale di prendere una decisione", ha dichiarato Reynders.

Pe: "I fondi bloccati devono venire trattati come un pacchetto unico"

A oggi, Bruxelles ancora trattiene quasi dodici miliardi di euro dalla quota di fondi di coesione assegnata all'Ungheria e la maggior parte della sua quota per il piano di ripresa e resilienza da 10,4 miliardi di euro, una situazione che Orbán ha ripetutamente denunciato come "ricatto finanziario".

Ogni dotazione è soggetta a diverse condizioni che richiedono modifiche legislative in settori come i diritti Lgbtq+, la politica di asilo, gli appalti pubblici e la lotta alla corruzione.

Nella risoluzione di gennaio, però, i deputati hanno affermato che i fondi rimasti bloccati "devono essere trattati come un pacchetto unico e integrale, e che non si deve effettuare alcun pagamento anche se si compiono progressi in una o più aree ma persistono carenze in un'altra".

Gli appelli alla Commissione per mantenere la trasparenza

Intervenendo martedì mattina, Valérie Hayer, presidente del gruppo Renew Europe, ha invitato la Commissione a mantenere una "completa trasparenza" e a fornire al Parlamento tutte le informazioni relative allo sblocco di ulteriori fondi.

"È molto importante esaminare gli aspetti legali delle decisioni prese dalla Commissione", ha dichiarato Hayer ai giornalisti.

Non è la prima volta che il Parlamento si rivolge al Lussemburgo per forzare la mano alla Commissione. Nell'ottobre 2021, l'emiciclo ha intentato una causa contro l'esecutivo per la "mancata applicazione" di un nuovo meccanismo che vincolava i pagamenti dei fondi Ue al rispetto dei diritti fondamentali dell'Unione.