La conferenza stampa, che si è tenuta presso la sede della stampa estera a Roma, a cui ha partecipato Elly Schlein, ha dato il via alla campagna per le prossime Europee

“L’Europa che vogliamo”: è questo il titolo che il partito Democratico ha scelto per il suo progetto europeo presentato a Roma.

Obiettivo del programma politico promuovere la giustizia sociale e climatica ma non solo.

Tra le priorità individuate: salario minimo, sostegno al sistema sanitario nazionale ma anche un’Europa più solidale nell’approccio alla questione migratoria.

Insieme a un monito che già era stato lanciato in occasione della campagna elettorale dei socialisti europei: "Siamo l'unico ostacolo esistente per limitare l'avanzata dei partiti di destra in Europa. Chiedo al Ppe: fin dove vogliono spingersi quando flirtano con i partiti nazionalisti. Tradiscono la loro tradizione politica".

La Schlein ha anche parlato della necessità di una maggiore inclusione per le famiglie non tradizionali, insieme a quella di continuare la battaglia contro la violenza di genere.

Ci batteremo per far alzare l’asticella delle persone che vanno a votare, ha detto Schlein che ammette che l’astensionismo è l’altro avversario oltre alla destra contro cui battersi.