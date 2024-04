Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Le elezioni europee del 2019 sono state segnate dalla cosiddetta Onda Verde, che ha visto l'azione per il clima inserita nell'agenda politica, ma con le nuove elezioni che incombono cosa pensano gli attivisti per il clima degli ultimi 5 anni?

"Le elezioni stanno arrivando", ricorda allegramente un'attivista a una donna anziana di passaggio mentre le consegna un volantino.

È una mite giornata di primavera a Bruxelles e la sezione cittadina di Extinction Rebellion sta organizzando una protesta in Place Jean Rey, a pochi passi dal Parlamento europeo.

Tra meno di due mesi oltre 400 milioni di persone avranno l'opportunità di recarsi alle urne per decidere chi occuperà il Parlamento.

I circa 100 manifestanti bloccano una strada sotto l'occhio vigile di diversi agenti di polizia.

"La nostra richiesta è di fermare immediatamente i sussidi ai combustibili fossili, come minimo per riconoscere il ruolo che l'Europa ha avuto storicamente e attualmente nell'alimentare la crisi climatica", afferma la dottoressa Angela Huston Gold, portavoce di United for Climate Justice, una piattaforma di movimenti ambientalisti.

Gli attivisti per il clima si stanno nuovamente mobilitando per far sentire la propria voce.

Police oversee an Extinction Rebellion protest in Brussels on 6 April. Euronews

Cosa è successo nell'Onda verde europea nel 2019?

Cinque anni fa il movimento ambientalista era al settimo cielo.

Gli scioperi scolastici coordinati, guidati da un'adolescente Greta Thunberg, hanno spinto l'azione per il clima nell'agenda politica.

I Verdi hanno ottenuto il loro miglior risultato di sempre in un'elezione europea, primeggiando nei sondaggi in diverse città europee ed espandendo i loro ranghi fino a 71 eurodeputati.

"Eravamo tantissimi, eravamo rumorosi e uniti", racconta a Euronews Green Laila Kriechbaum, attivista di Fridays for Future. Ha partecipato agli scioperi del 2019 in Austria come studentessa di 16 anni e ora è un'organizzatrice nazionale del gruppo.

"Vedendo come l'onda verde si è propagata in tutta Europa e ha avuto un impatto così grande, è stata una sensazione estremamente forte vedere ciò che i giovani potevano fare".

"E questo ha creato questo slancio e questa forza che ha continuato a girare per mesi e sciopero climatico dopo sciopero climatico e per anni".

Climate activist Greta Thunberg at a Fridays for Future demonstration in 2019. AP Photo

Cos'è il Green Deal europeo?

Sfruttando questa energia, l'Ue ha introdotto il Green Deal europeo, un'ambiziosa strategia legislativa che mira a rendere il blocco neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 attraverso misure quali la riduzione delle emissioni di gas serra, gli investimenti nelle energie rinnovabili e la promozione della crescita sostenibile.

"All'inizio eravamo ancora fiduciosi nella prima parte del mandato", afferma Julie Zalcman, attivista di Friends of the Earth Europe.

E i successi non sono mancati.

Zalcman ricorda la strategia REPower EU, che mira a ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi aumentando le energie rinnovabili fino a raggiungere il 45% del mix energetico del blocco entro il 2030. Così come l'uscita dal Trattato sulla Carta dell'Energia e l'eliminazione graduale dei motori a combustione.

L'Ue vuole ridurre la deforestazione dilagante

Anche Greenpeace Europa ritiene che siano state adottate alcune politiche solide. A titolo esemplificativo, sottolinea la legge sulla deforestazione.

"È qualcosa che chiediamo da molto tempo", afferma John Hyland, addetto stampa del gruppo.

L'Ue ha stilato un elenco di prodotti altamente associati alla deforestazione: cacao, caffè, gomma, olio di palma, soia, carne bovina e legno.

A partire dal dicembre 2024, gli importatori e gli esportatori che commerciano con l'Ue dovranno dimostrare che queste merci, o i loro prodotti derivati, non provengono da aree recentemente deforestate o che causano il degrado delle foreste.

Ma forse l'opposizione a questa legge è un simbolo del cambiamento dei venti politici nell'Ue. Celebrata come un successo ecologico al momento della sua approvazione, diversi ministri dei Paesi dell'Ue chiedono ora di ritardarne l'attuazione.

Perché l'Europa sta affrontando un contraccolpo verde?

L'atmosfera è cambiata dal 2019. Il partito dei Verdi sta scivolando nei sondaggi e l'estrema destra sta salendo.

La legislazione sul clima che sembrava in tasca è improvvisamente minacciata, perché i politici sono spaventati dalle proteste degli agricoltori e dalle prossime elezioni.

Tra gli attivisti e le attiviste per il clima c'è la sensazione che siano stati fatti dei progressi e che ci siano state delle vittorie combattute, ma non è abbastanza.

La scienza e le stime dell'Ue lo confermano.

Il rapporto dell'Unione sull'azione per il clima 2023 afferma che: "L'Ue e i suoi Stati membri devono intensificare significativamente i loro sforzi di attuazione e accelerare la riduzione delle emissioni per rimanere sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di riduzione netta dei gas serra del 55% entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050".

Nel frattempo i record continuano ad aumentare.

Marzo è stato il decimo mese consecutivo a battere il record di temperatura globale, la siccità sta attanagliando la Catalogna, la Sicilia e altre parti d'Europa, e con l'inizio della stagione degli incendi boschivi si prevede che questi bruceranno con sempre maggiore intensità in estati sempre più calde in tutto il continente.

Gli attivisti per il clima si stanno mobilitando in vista delle elezioni europee

In un momento così cruciale per il futuro dell'Europa e del mondo, cosa stanno facendo gli attivisti in vista delle elezioni di giugno?

L'Extinction Rebellion è chiara: mobilitarsi e disturbare nel tentativo di fare pressione sui politici.

La manifestazione di Bruxelles all'inizio del mese faceva parte del lancio di una nuova campagna che coinvolge gruppi di 12 Paesi europei. Il movimento Stop EU Fossil Subsidies afferma che aumenterà le proteste e i blocchi nel periodo che precede le elezioni europee.

"Ci rendiamo conto che bloccare le strade è stupido, giusto? Questo è chiaro", afferma il dottor Huston Gold, portavoce del movimento. "Ma ciò che è ancora più chiaro è che il governo continua a sovvenzionare queste industrie criminali che distruggono il nostro futuro".

Fridays for Future sta anche pianificando proteste di massa, con uno sciopero globale del clima indetto per il 19 aprile e altri in programma.

Kriechbaum vuole usare un messaggio di speranza per coinvolgere e motivare le persone.

"Guardate cosa abbiamo da perdere, cosa è in gioco e cosa potrebbe accadere", dice.

"E siamo in grado di impedirlo se usiamo il nostro voto, specialmente come giovani che sono sottorappresentati".

Per gruppi come Greenpeace Europe e Friends of the Earth Europe la lotta continua a Bruxelles, facendo pressione e influenzando i responsabili del cambiamento.

"Può essere estremamente deprimente preoccuparsi dell'azione per il clima e non trovare un modo per vedere l'azione", dice Silvia Pastorelli, responsabile delle campagne per il clima e l'energia di Greenpeace Europe.

"Quindi la cosa migliore è sempre coinvolgersi e fare pressione diretta sulle persone che prendono le decisioni".