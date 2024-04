L'immagine con i nomi dei quattro stadi nei quali si disputeranno le partite di andata di Champions League è stata pubblicata da Al-Azaim, uno degli organi di propaganda dell'Isis. La Uefa: i match si giocheranno

Londra, Parigi, Madrid. L'Isis torna a minacciare l'Europa, questa volta per avvertire i tifosi di quattro stadi di calcio che martedì 9 aprile e mercoledì 10 seguiranno le due partite in programma per i quarti di finale di Champions League. Il Real Madrid ospiterà oggi il Manchester City e l'Arsenal il Bayern Monaco mentre l'Atletico Madrid affronterà il Borussia Dortmund mercoledì quando il Psg ospiterà il Barcellona.

La minaccia si è concretizzata quando Al-Azaim, uno degli organi di propaganda dell'Isis, ha pubblicato l'immagine dei quattro stadi nei quali si disputeranno i match di andata - il Parco dei Principi di Parigi, il Santiago Bernabéu e il Metropolitano di Madrid, l'Emirates di Londra - accompagnata da una didascalia con scritto "Uccideteli tutti".

Il manifesto pubblicato da Al-Azaim Foundation Al-Azaim Foundation

Dopo l'attacco terroristico del 22 marzo scorso nella sala concerti Crocus Hall di Mosca rivendicato dall'**Isis-K,**l'intimidazione segue un'altra recente diffusa il 30 marzo scorso dal media riconducile all'Isis, Sarh al-Khilafah, in cui un'immagine invitava a colpire i tifosi che erano all'Allianz Arena di Monaco per assistere alla partita tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Uefa: a conoscenza delle minacce dell'Isis

Le gare di Champions League a Madrid, Parigi e Londra si svolgeranno come previsto. La conferma è arrivata nella giornata di oggi da un portavoce della Uefa, che si è detta a conoscenza delle minacce dell'Isis.

Francia e Spagna rafforzano le misure di sicurezza

Il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha annunciato un rafforzamento della sicurezza a Parigi in vista del matchdi mercoledì 10 aprile alle 21 traParis Saint-Germain e Barcellona.

Anche il ministero dell'Interno spagnolo ha assicurato di aver attivato tutti i suoi sistemi di allerta e protezione contro la minaccia dello Stato islamico per la partite di coppa. A Madrid saranno dispiegati oltre 2 mila agenti della Polizia nazionale e della Guardia Civil.