I pannelli solari cinesi stanno invadendo il mercato dell'Ue e minacciano la redditività delle aziende europee. I produttori chiedono ora all'Ue di adottare misure di emergenza per evitare che l'intero settore scompaia

I produttori di pannelli solari in Europa stanno affrontando una "sfida esistenziale" e avvertono che, se non si interviene al più presto, potrebbero crollare nel giro di pochi mesi. Hanno chiesto alla Commissione europea di agire con urgenza, proponendo di acquistare le scorte accumulate per fornire liquidità.

La colpa è dei pannelli solari cinesi che stanno invadendo il mercato. Secondo l'industria, avrebbero ormai un quasi monopolio. "La Cina ha sovvenzionato la sua industria per più di un decennio", spiega Johan Lindahl, segretario generale dell'Emsc.

"Più di 15 anni fa hanno preso la decisione di considerare il fotovoltaico come una tecnologia strategica. È accaduto lo stesso in altri settori", spiega Lindahl.

I prezzi bassi hanno portato aziende come la svizzera Meyer Burger, il più grande produttore in Germania, ad annunciare la sua delocalizzazione negli Stati Uniti. Altre, come Solarwatt, hanno licenziato parte del personale.

Tutto per l'innovazione

Un modulo solare prodotto in Cina costa circa il 50 per cento in meno di uno prodotto in Europa. Ma la loro qualità, dicono gli esperti del settore, è simile. Uno dei modi che l'industria europea ha trovato per cercare di salvare il proprio settore è quello di innovare.

Lo ha fatto Solarge, una fabbrica nei Paesi Bassi che produce pannelli solari più leggeri di quelli tradizionali e che quindi possono essere installati su tetti che non supportano molto peso. Ma anche per loro la situazione potrebbe diventare insostenibile. Solarge ha ora una strategia di crescita, spiega il suo direttore tecnico e co-fondatore Gerard de Leede. Ma se la situazione dovesse continuare, tutto potrebbe cambiare. "Se ci vorranno uno o due anni, molte aziende subiranno sicuramente un impatto. Dovremmo abbassare i prezzi e saremmo meno competitivi e redditizi", lamenta de Leede.

Attualmente i pannelli solari prodotti in Europa rappresentano solo il 3 per cento del mercato. SolarPower Europe ritiene che questa percentuale potrebbe salire al 40 per cento entro il 2030. L'impatto cinese non solo mette in pericolo le aziende ma ostacola anche l'autonomia industriale del blocco.

L'Ue ha quasi ultimato due atti legislativi che ridurrebbero la concorrenza. Il primo, il Net Zero Emissions Industry Act, una risposta all'Inflation Reduction Act statunitense, richiederebbe che il 40 per cento delle tecnologie pulite installate nell'Ue sia prodotto anche nel blocco. La seconda vieterebbe la vendita nell'Ue di prodotti realizzati con il lavoro forzato, come avviene in diverse zone della Cina.

Scontro con gli obiettivi climatici

Se agire rapidamente è complicato per le tempistiche europee, lo è ancora di più se deve essere in linea con gli obiettivi di emissione concordati da Bruxelles.

All'inizio di febbraio in un discorso pronunciato al Parlamento europeo, il commissario per i servizi finanziari Mairead McGuinness ha insistito sul fatto che "qualsiasi misura debba essere valutata rispetto agli obiettivi fissati per la transizione energetica".

Per Dries Acke di SolarPower Europe, "è importante che il mercato in Europa continui a crescere". Ma insiste sul fatto che "qualsiasi strategia industriale per la produzione deve assicurarsi che non influisca negativamente sulla crescita continua dei mercati del settore europei".

Questo equilibrio è essenziale per l'Ue: l'energia solare è una delle più economiche e facili da installare, una rapida diffusione può fare la differenza nel raggiungimento degli obiettivi climatici. Entro il 2030 il 42,5 per cento di tutta l'energia dell'Unione dovrà provenire da fonti rinnovabili.