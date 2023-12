Di Euronews Digital

Sequestrare il denaro come rappresaglia per la guerra in Ucraina potrebbe violare il diritto internazionale, temono i funzionari

Gli asset congelati della Banca centrale russa detenuti all’interno dell’Ue non saranno tassati, secondo la proposta proposta effettuata oggi (12 dicembre), il che rappresenta una marcia indietro sulle precedenti promesse di utilizzare i profitti per aiutare l’Ucraina.

La notizia arriva mentre il sostegno occidentale alla Nazione devastata dalla guerra vacilla, con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che deve affrontare lo scetticismo repubblicano sulla continuazione degli aiuti finanziari e l’ungherese Viktor Orbán che minaccia di porre il veto su un pacchetto Ue da 50 miliardi di euro.

I piani – formalmente adottati oggi dalla Commissione europea, ma non pubblicati – richiederanno ai depositari finanziari come Euroclear di registrare separatamente i beni russi congelati, con i profitti trattenuti dagli azionisti, ha detto un funzionario dell’Ue, parlando in anonimato.

Sequestrare i profitti statali russi come risarcimento per l’Ucraina rimane un obiettivo “a lungo termine”, ma non esiste “nessuna scadenza né condizione fissa” per farlo, ha aggiunto il funzionario.

Ciò non corrisponde agli impegni assunti dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, la quale in ottobre aveva detto ai giornalisti che avrebbe presentato piani per utilizzare i profitti dei beni immobilizzati per pagare la ricostruzione dell’Ucraina, che secondo la Banca mondiale a marzo costerà 383 miliardi di euro.

Gli Stati membri dell’Ue, che devono concordare all’unanimità le misure sanzionatorie, potrebbero essere responsabili dell’inversione di rotta.

In pubblico, i leader del blocco sono d’accordo con l’idea della posizione filo-ucraina di Ursula von der Leyen, ma a porte chiuse sono più cauti nel creare un rischioso precedente legale.

Soldi, soldi, soldi

La Banca centrale russa detiene circa 200 miliardi di euro nell’Ue, di cui la parte del leone spetta alla belga Euroclear, che finora quest’anno ha guadagnato oltre tre miliardi di euro (di entrate inaspettate) dagli interessi.

Il primo ministro belga, Alexander De Croo, ha già promesso di inviare le tasse societarie derivanti da questa manna – circa 1,5 miliardi di euro – direttamente all’Ucraina.

Ma i titoli stessi non possono essere confiscati, a meno che non vi sia un reato specifico, e la Banca centrale europea ha avvertito che ciò potrebbe danneggiare la reputazione dell’Euro come valuta sicura.

Alcuni legislatori, come l’eurodeputato lituano Andrius Kubilius, hanno spinto per un’azione più forte, sostenendo che la portata dell’aggressione russa consente al blocco di adottare contromisure.

Martedì scorso, i legislatori e i governi dell’Ue hanno raggiunto due accordi legislativi per criminalizzare le violazioni delle sanzioni, il che significa che coloro che eludono le restrizioni potrebbero vedersi sequestrare beni o ritirare i permessi di commercio, rischiando cinque anni di prigione.