A Bruxelles una mostra con gli abiti delle vittime di abusi sessuali

Nella mostra "What Were You Wearing?" compaiono anche pannolini e camici ospedalieri - Diritti d'autore Euronews/ Elly Laliberte

Si chiama "What Were You Wearing?” (Cosa indossavi?) ed è una mostra in scena a Bruxelles per sensibilizzare contro i crimini e la violenza di genere. Espone gli abiti indossati dalle persone vittime di abusi sessuali, tra cui anche pannolini e camici ospedalieri, come mostra questo video. Oggi nel mondo una donna su tre e vittima di abusi e il progetto Spotlight delle Nazioni Unite, a cui l'Ue ha donato 500 milioni di euro, punta a combattere il fenomeno