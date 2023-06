Un'altra settimana europea vissuta tra i problemi della disputa sullo stato di diritto in Polonia e gli eventi della guerra in Ucraina. In Francia si ricorda il D-day

La legge che punisce le persone considerate colpevoli di favorire l'influenza russa in Polonia ha fatto suonare un nuovo campanello di allarme a Bruxelles sui possibili rischi per la democrazia polacca. Per molte organizzazioni il testo approvato dal parlamento di Varsavia e firmato dal presidente della repubblica Andrzej Duda mette a rischio la partecipazione degli esponenti dell'opposizione alle elezioni politiche del prossimo autunno. Ora la Commissione europea è intervenuta aprendo una procedura di infrazione.

E solo due giorni prima una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che diversi aspetti della riforma giudiziaria polacca violano il diritto europeo e l'"identità stessa dell'Ue".

Le tensioni con la Polonia si erano attenuate con l'inizio della guerra in Ucraina in virtù dell'impegno di Varsavia a impegnarsi in prima fila per accogliere i rifugiati e a sostenere militarmente Kiev.

La guerra ha subito un altro shock. La distruzione della diga di Kachovka minaccia l'intero ecosistema dell'area e ha esposto 40 mila persone al rischio di inondazioni di massa. Gli effetti nel lungo termine sulle riserve d'acqua, secondo alcuni esperti, potrebbero provocare un impatto grande quasi quanto il disastro di Chernobyl.

Per molti si tratta di un tentativo disperato compiuto dal presidente russo Vladimir Putin, messo alle strette con una guerra che non riesce a vincere.

Ma per Sven Biscop dell'Egmont Royal Institute for International Relations, la fine del potere di Putin in Russia è ancora lontana. "C'è ancora un forte sostegno popolare per la guerra in Ucraina e allontanare Putin sarebbe un rischio enorme per qualsiasi persona o classe politica intenzionata a succedergli", spiega Biscop. "Se c'è da aspettarsi un successore di Putin, si tratterà sicuramente di un altro leader autoritario; possiamo solo sperare che sia più pragmatico", ha aggiunto l'analista.

Le sfide da Polonia e Ucraina hanno messo in secondo piano le commemorazioni per lo sbarco in Normandia in Francia. La presenza dei veterani di quella impresa hanno inevitabilmente ricordato quello che sta succedendo ai confini dell'Europa da più di un anno fornendo un esempio vivente di ciò che significa opporsi al nemico senza avere paura delle sue capacità.