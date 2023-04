Cosa farà l'inflazione nei prossimi mesi?

Dopo aver toccato i suoi massimi storici, l'inflazione nell'area Euro è ora in calo: secondo Eurostat, dovrebbe situarsi al 6,9%, in calo significativo rispetto all'8,5% previsto a febbraio.

A pesare sono soprattutto i prezzi dell'energia, diminuiti dello 0,9%, dopo aver registrato aumenti a doppia cifra nell'ultimo anno.

Questo video spiega le prospettive inflazionistiche per il 2023, con l'avvertimento di Jacob Kirkegaard, senior fellow al Peterson Institute for International Economics: il potere d'acquisto dei consumatori europei non è tornato ai livelli precedenti l'aumento dei prezzi.