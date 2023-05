Austria: l'inflazione non rallenta

Secondo i ricercatori economici, il governo non riesce a contrastare l'aumento dei costi e a farne le spese sono i consumatori

L'inflazione in costante aumento in Austria sta sollevando perplessità e critiche. Secondo i ricercatori economici, il governo non riesce a contrastare l'aumento dei costi e a farne le spese sono i consumatori.

Lettonia, Slovacchia, Lituania, Estonia e Austria hanno i più alti tassi di inflazione dell’Eurozona. Ma se l'inflazione è in calo nei primi quattro paesi, ad aprile in Austria è ulteriormente aumentata rispetto al mese precedente.

L’Istituto per le ricerche economiche di Vienna critica le misure del governo adottate finora e chiede un cambio di rotta, come spiega Josef Baumgartner: "Il governo potrebbe ancora approfittare della sua proprietà dei servizi di gas ed elettricità e trasferire le riduzioni di prezzo - già in atto sul mercato europeo dell'energia - ai consumatori e alle piccole e medie imprese".

Secondo i ricercatori, presto dovrebbe esserci un calo nei prezzi dei prodotti alimentari, ma nei settori che richiedono molto personale, come la ristorazione, al contrario continueranno ad esserci notevoli aumenti.