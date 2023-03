Per la prima volta la Corte di Giustizia europea ha accolto il ricorso di una delle persone sanzionate dall'Ue per l'invasione russa dell'Ucraina.

Si tratta della 73enne Violetta Prigozhina, la madre di Yevgeniy Prigozhin, il fondatore e capo del gruppo militare Wagner, coinvolto nella guerra e operativo in altre parti del mondo, di concerto con il governo di Mosca.

Secondo il Tribunale, le misure restrittive comminate contro Prigozhina sono "basate solo sulla relazione parentale con il figlio" e quindi non sufficientemente giustificate, nonostante egli sia responsabile di azioni che hanno minato l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Inoltre il Consiglio dell'Ue non ha dimostrato che la donna sia in possesso di beni o attività collegabili al figlio al momento della sua inclusione nella lista, si legge nella sentenza. Il Consiglio le contestava ad esempio una partecipazione nella società Concord Management and Consulting LLC.

Il caso in questione potrebbe fare giurisprudenza, visto che 77 ricorsi sono stati depositati per ottenere l'esclusione dalla lista di persone fisiche ed enti sanzionati per la guerra in Ucraina.