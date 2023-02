Il terrore di Eta in mostra al Parlamento europeo

Una lunga stagione di atentati, rapimenti e omicidi ha insanguinato i Paesi Baschi e la Spagna dalla fondazione nel 1959 del gruppo armato Eta (Euskadi Ta Askatasuna), organizzazione nata con l'obiettivo di conseguire l'indipendenza della regione.

Eta ha dichiarato un cessate il fuoco nel 2011, e nel viene annunciato lo scioglimento definitivo del gruppo, dopo una lunga lista di azioni violente e un bilancio totale di circa 800 vittime.

Il clima di terrore che si respirava negli anni del terrorismo etarra è stato ricreato in una mostra allestita nella sede di Bruxelles del Parlamento europeo dall'artista visuale José Ibarrola.

Luci rosse, bersagli di arma da fuoco, grida in sottofondo: in questo modo si può rivivere il terrore che dovevano provare i baschi negli anni di piena attività dell'organizzazione.

"Era il metodo terrorista: uccidere una persona per spaventarne 100mila", come spiega l'artista in questo video.