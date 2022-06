I liberaldemocratici riuniti a Dublino

Un problema abitativo, un aumento di senzatetto e un fondo per le famiglie a causa della crisi e dell'aumento del costo della vita. È in questo contesto economicamente difficile che quest'anno Dublino ospita il congresso dei liberali europei.

Sono arrivati ​​oltre 1000 democratici liberali da tutto il continente - Con la guerra in Ucraina e i tassi di inflazione ai massimi storici - le loro sfide sono immense.

Billy Kelleher, MEP, Renew Europe, Irlanda: "C'è un'enorme ruolo svolto dall'inflazione, sul costo della vita, sulle potenziali minacce alle prospettive economiche per i prossimi anni. Sono tutte questioni significative che potrebbero alimentare il malcontento di un elettorato più ampio. La politica dei centristi e la politica liberale devono difendersi per il suo spazio, deve spiegarsi e deve riconnettersi".

In Europa oggi i liberali rivendicano 70 partiti membri, 6 Commissari europei e 5 Primi Ministri. Tra questi il ​​primo ministro lussemburghese che ha fortemente criticato il suo omologo ungherese Viktor Orban, per il suo ricatto mentre si negoziavano le sanzioni.

Xavier Bettel, Primo Ministro del Lussemburgo: "Avevamo un accordo. E un accordo è un accordo. E non ti tiri indietro il giorno dopo, hai ammesso che è una minaccia e non accetti l'accordo perché qualcuno è nell'elenco delle sanzioni. Era noto che Kirill era nell'elenco delle sanzioni. Ho inviato un sms a Viktor per dirgli di dirgli che questo non era accettabile. Che non ero davvero divertito per questo. Che questo non era accettabile. Sto ancora aspettando una risposta".

"Servo del popolo", il partito politico fondato dal presidente ucraino Zelensky si è unito al gruppo Alde. La potenziale candidatura dell'Ucraina è un grande argomento di discussione.

Molti vorrebbero anche che l'Ucraina entrasse a far parte dell'Unione Europea.

Kira Rudik, membro del Parlamento ucraino: "L'Ucraina deve ricevere una candidatura chiara e assicurarsi di avere un piano concreto su ciò che dobbiamo fare. E poi lasciar fare a noi. Lavoreremo il più duramente possibile per controllare che tutto sia in ordine".

Con le disuguaglianze in aumento e un enorme divario urbano tra le zone rurali e le altri in tutto il continente, i liberali, come tutti i politici tradizionali, dovranno pensare a una soluzione per riconquistare coloro che si sentono abbandonati.