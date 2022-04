Termina vertice UE-Cina, ancora troppi i disaccordi

La Cina deve mostrare "attivamente" il suo impegno per riportare la pace nel mondo affermano i leader dell'UE

Mentre la guerra si svolge in Ucraina. Anche chiudere un occhio e dire di essere equidistanti non sono opzioni valide. Il mantra ha fatto eco nel vertice virtuale UE-Cina. Con entrambe le parti che si incontravano per la prima volta dal 2020.

Dice Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea: "La Cina ha un'influenza sulla Russia e, quindi, ci aspettiamo che la Cina si assuma la responsabilità di porre fine a questa guerra e che la Russia torni a soluzioni negoziali pacifiche. Ci aspettiamo che la Cina - se non sostiene le sanzioni - almeno faccia di tutto per non interferire in alcun modo».

Bruxelles ha avvertito la Cina, il paese potrebbe affrontare delle conseguenze se aiutasse la Russia ad eludere le sanzioni o le fornisse supporto militare. La priorità è la stabilità globale.

Anche il commercio bilaterale, fondamentale per la Cina, è rimasto in cima all'agenda, ma tutto dipende dalla ricerca di condizioni di parità per entrambe le parti e non sarà facile.

Dice l'analista Ricardo Borges de Castro: “Una grande lezione dell'attuale guerra è che avere negli affari, dipendenze da paesi che non condividono i tuoi valori, può avere un costo enorme. Penso che la lezione che molti europei potrebbero trarre - opinione pubblica e leadership - sia che potremmo aver bisogno di ripensare le nostre relazioni con la Cina e forse anche mettere in discussione questa idea che la Cina sia un partner, un concorrente e un rivale".

Il vertice si è concluso senza una dichiarazione congiunta. Con Bruxelles e Pechino che mostrano ancora punti di vista opposti. Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato l'UE a concentrarsi sulla fine della turbolenza mondiale.