Ecco le 7 banche russe bandite da SWIFT e le due esentate

Mentre la battaglia in Ucraina infuria, l'Unione Europea ha ufficializzato l'elenco delle banche russe che saranno espulse da SWIFT, il sistema di alta sicurezza che consente le transazioni finanziarie e sostiene l'economia globale.

L'elenco finale prende di mira sette banche ritenute strettamente legate al regime del presidente Vladimir Putin e considerate complici, direttamente o indirettamente, del finanziamento della guerra.

In particolare, il divieto esclude due delle maggiori istituzioni del paese, Sberbank e Gazprombank.

I due istituti sono stati esentati perché gestiscono la maggior parte dei pagamenti relativi alle esportazioni di gas e petrolio, da cui l'Ue dipende fortemente per produrre energia. Circa il 40% del gas consumato dal blocco proviene dalla Russia.

Dimostra che, sebbene l'unità dell'UE sia stata costantemente forte durante la crisi, incontra ancora dei limiti di fronte alla questione cruciale dell'approvvigionamento energetico.

Le istituzioni espulse sono VTB Bank, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank e Sovcombank, oltre a VEB, la banca di sviluppo russa.

L'elenco è stato adottato all'unanimità dagli Stati membri mercoledì ed entrerà in vigore tra 10 giorni per consentire a SWIFT e alle imprese dell'UE di adattarsi alle misure.

"La decisione di oggi di disconnettere le principali banche russe dalla rete SWIFT invierà un altro segnale molto chiaro a Putin e al Cremlino", ha affermato in una nota la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Poiché SWIFT è una società con sede in Belgio e quindi soggetta al diritto dell'UE, le sanzioni significano che alle sette banche sarà completamente vietato utilizzare il sistema per inviare messaggi di pagamento a qualsiasi altra banca o istituto collegato a SWIFT in qualsiasi parte del mondo.

Oggi, SWIFT, acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, collega più di 11.000 istituzioni finanziarie in più di 200 contee e territori. Invia oltre 42 milioni di messaggi al giorno che facilitano accordi commerciali nazionali e internazionali.

Sebbene il sistema sia di gran lunga il principale intermediario per le transazioni finanziarie, non è l'unico.

Le alternative a SWIFT includono CIPS cinese, SFMS indiano e SPFS russo, oltre a metodi più rudimentali come messaggi fiscali e telefonici, che richiedono tempo e rappresentano rischi per la sicurezza.

Circa il 50% delle banche russe sono collegate e utilizzano SWIFT, mentre altre fanno affidamento su SPFS e altri strumenti bilaterali.

Tutto o niente

Gli Stati membri hanno passato gli ultimi giorni a discutere chi includere nella lista nera di SWIFT e come ridurre al minimo il contraccolpo economico contro il blocco.

Durante i negoziati, oltre la metà degli Stati membri voleva che Sberbank e Gazprombank, la prima e la terza banca russa, fossero ugualmente espulse dal sistema elettronico, ma non è stato possibile raggiungere il consenso poiché alcune capitali hanno espresso la loro preoccupazione, Euronews capisce.

La selezione è stata effettuata in via di compromesso e in coordinamento con gli Stati Uniti e il Regno Unito. La lista nera verrà ampliata "con breve preavviso" se la situazione in Ucraina dovesse ulteriormente deteriorarsi, ha osservato la Commissione.

Parlando in condizione di anonimato, un alto funzionario dell'UE ha spiegato che il divieto di SWIFT era una questione tutto o niente: l'UE non può chiedere al sistema di vietare determinate transazioni finanziarie risparmiandone altre, come quelle che coinvolgono le esportazioni di gas. La banca viene espulsa o consentita all'interno di SWIFT.

Ciò significa che, per il momento, gli Stati membri potranno continuare ad acquistare gas russo senza grandi interruzioni, a meno che il Cremlino non decida di vendicarsi tagliando le forniture.

Un taglio energetico infliggerebbe grandi sofferenze ai consumatori e ai cittadini europei, ma anche alla stessa economia russa: petrolio e gas rappresentano il 60% delle esportazioni russe, di cui oltre la metà è destinata all'Europa.

Il settore rappresenta un terzo delle entrate del bilancio federale.

La guerra sta già mettendo pressione sul mercato del gas: i prezzi sono tornati sopra la soglia dei 100 megawattora al Dutch Title Transfer Facility, il principale benchmark europeo.

Sebbene estremamente alto, il prezzo non sorprende gli Stati membri, che hanno dovuto affrontare una persistente crisi di potere dalla fine dell'estate, ben prima che le tensioni al confine con l'Ucraina iniziassero a crescere.

Effetti a breve termine

Gli effetti dello switch-off di SWIFT saranno avvertiti per la prima volta dalle banche russe e dai loro clienti.

Il valore del rublo è precipitato ai minimi storici, i costi finanziari sono saliti alle stelle e il mercato azionario rimane chiuso per evitare un tracollo totale.

Allo stesso tempo, i cittadini russi fanno la fila davanti ai bancomat nel disperato tentativo di recuperare i propri risparmi prima che vengano bloccati o svaniscano, poiché la minaccia di un'iperinflazione incombe.

Le misure dovrebbero colpire anche l'economia e i flussi commerciali dell'UE, sebbene la portata del danno sia ancora poco chiara.

La Russia è il quinto partner commerciale dell'UE: nel 2020 il totale degli scambi di merci tra i due è stato di 174,3 miliardi di euro, di cui 79 milioni di euro erano esportazioni dell'UE, secondo la Commissione europea.

L'esenzione dai pagamenti energetici associati a Sberbank e Gazpromban potrebbe aiutare ad attutire l'impatto per gli Stati membri. I dati del 2021 mostravano che le due banche risparmiate avevano attività per un valore rispettivamente di 37,50 trilioni e 7,53 trilioni di rubli.

Le banche nella lista nera possiedono molto meno, ad eccezione di VTB, che è la seconda banca più grande del paese con 18,59 trilioni di rubli. Escludendo VEB, che è una società di sviluppo, le sei istituzioni espulse rappresentano il 25% del sistema bancario russo, ha affermato il funzionario dell'UE.

Il divieto di SWIFT si aggiunge a una lunga serie di sanzioni finanziarie che l'UE ei suoi alleati hanno rapidamente schiaffeggiato alla Russia con l'obiettivo di paralizzare la macchina da guerra dello stato.

Ulteriori misure comprendono, tra l'altro, il congelamento delle riserve in valuta di proprietà della Banca centrale russa, il taglio dell'accesso russo ai mercati dei capitali dell'UE e il divieto di fornire banconote in euro.

Alcune delle sanzioni riguarderanno anche Sberbank e Gazprombank. Messe insieme, la Commissione afferma che le misure riguarderanno tra il 70% e l'80% del sistema bancario russo.