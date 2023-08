Sri Lanka, elefanti impazziti durante il corteo religioso: "Sono maltrattati" dicono gli animalisti

Decine di pellegrini si sono buttati in un lago per evitare di essere calpestati dagli elefanti impazziti, che si sono scatenati durante una processione buddista annuale in Sri Lanka.

Una donna è stata ricoverata in ospedale e molte altre persone sono rimaste ferite dopo la fuga precipitosa durante la parata di Esala Perahera a Kandy, una popolare meta di pellegrinaggio.

La polizia spiega che cinque giovani elefanti, ornati con rivestimenti decorativi per la processione, hanno cominciato a muoversi in maniera scomposta, costringendo gli spettatori a saltare in un lago per evitare il calpestamento.

Il concorso è stato sospeso fino a quando gli animali in fuga non sono stati recuperati e messi in catene.

Dopo le parate notturne, i festeggiamenti religiosi si concludono il 30 agosto con l'esposizione di una teca con una reliquia - si ritiene che contenga un dente appartenente al Buddha - sul dorso di un elefante.

Il secolare evento culturale è stato criticato per crudeltà verso gli animali, con gli attivisti che chiedono la fine dello sfruttamento di elefanti in cattività.

Il gruppo per i diritti degli animali Rally for Animals and Environment (RARE) ha detto che gli elefanti sono costretti a "camminare in catene a volte in mezzo al fuoco e circondate dal rumore".

"È tempo che lo Sri Lanka smetta di usare gli elefanti in questo modo crudele", ha detto all'AFP Panchali Panapitiya.

Gli elefanti sono considerati sacri in Sri Lanka, ma le leggi sulla crudeltà sugli animali sono raramente applicate. Nel 2019, almeno 17 persone sono rimaste ferite quando gli elefanti sono impazziti a una festa del tempio di Colombo. I documenti ufficiali censiscono circa 200 elefanti addomesticati nell'isola, insieme a una popolazione selvatica di circa 7.500.