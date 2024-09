Di Euronews Green, Steven Grattan Agenzie: AP

I sostenitori del no alle trivellazioni hanno esultato l'anno scorso, quando quasi il 60% degli elettori ha sostenuto il referendum. Ma sono ancora troppi i pozzi aperti

Gli ecuadoriani hanno fatto la storia quando hanno votato per fermare le trivellazioni petrolifere nel cuore dell'Amazzonia. Ma, a 12 mesi di distanza, ci sono pochi segni di dismissioni nel Parco Nazionale Yasuni, un punto caldo della biodiversità a est di Quito.

In un comunicato di mercoledì, il ministero dell'Energia e delle Miniere ha annunciato di aver chiuso uno dei centinaia di pozzi nell'area nota come blocco 43-ITT.

Tuttavia, la scorsa settimana il governo ha chiesto alla Corte costituzionale una proroga di cinque anni e cinque mesi per consentire alla compagnia petrolifera statale Petroecuador di cessare completamente le operazioni.

Dopo lo storico referendum dello scorso agosto, in cui il 60% dei cittadini ha votato per l'interruzione delle trivellazioni nel blocco, l'esecutivo dell'Ecuador ha avuto tempo fino alla fine di agosto 2024 per farlo.

Il governo ecuadoriano fa melina

Il governo ecuadoriano non ha la possibilità di stabilire la propria tempistica e ha dimostrato scarsa volontà politica di chiudere le operazioni, ha dichiarato Kevin Koenig, direttore del settore Clima ed Energia dell'organizzazione no-profit Amazon Watch, in risposta alla dichiarazione di mercoledì.

"Il governo è vincolato dai suoi obblighi nei confronti della Corte costituzionale, che gli ha dato un anno di tempo per chiudere 227 pozzi. (...) Il fatto che ne abbiano chiuso uno ieri non significa che stiano rispettando l'ordine del tribunale", ha aggiunto Koenig.

"Non stanno rispettando i loro obblighi giudiziari nei confronti del tribunale, non stanno adempiendo al mandato del popolo ecuadoriano e non stanno rispettando i diritti dei Waorani", ha detto.

Il Parco Nazionale Yasuni è una delle regioni più ricche di biodiversità al mondo

Le donne indigene Waorani manifestano a Quito - 20 August 2024, chiedono alle autorità lo stop alle trivellazioni AP Photo/Dolores Ochoa

Il parco nazionale è una riserva della biosfera designata dall'Unesco. Oltre ai Waorani, ospita due delle ultime comunità indigene al mondo che vivono in isolamento volontario, i Taromenane e i Tagaeri.

L'industria petrolifera opera nell'Amazzonia ecuadoriana settentrionale da oltre cinque decenni, secondo l'organizzazione no-profit Amazon Watch, che ha dichiarato che le fuoriuscite di petrolio sono state frequenti. Secondo gli ambientalisti, Petroecuador ha avuto anche una media di una fuoriuscita a settimana.

Koenig ha detto che le fuoriuscite si traducono in aumento di patologie cancerogene, malattie respiratorie, aborti e altri problemi di salute per le persone che vivono nelle vicinanze.

Juan Bay, presidente della principale organizzazione Waorani in Ecuador, nota come NAWE, è critico: "La decisione del popolo ecuadoriano è stata un sollievo per il popolo Waorani, perché vede che per sei decenni il petrolio non è stato uno sviluppo, non è stato un cambiamento, ma ha portato morte", ha detto.

Quando il governo intende fermare le trivellazioni nel Parco Nazionale Yasuni?

Mercoledì (28 agosto) il governo ha dichiarato di aver smantellato il pozzo B-56.

"Sono venuto a verificare che la decisione del referendum dello scorso anno, in cui i cittadini hanno votato a favore della chiusura di questo giacimento, viene rispettata", ha dichiarato il capo del ministero, Antonio Goncalves. "Rispettare la chiusura dell'ITT non è un lavoro facile, richiede una pianificazione speciale e tecnica".

I pozzi dovrebbero essere tutti disattivati entro il dicembre 2029, come già detto dal governo.

Secondo le stime del governo, la chiusura delle trivellazioni nel blocco petrolifero 43-ITT potrebbe costare 1,3 miliardi di dollari (circa 1,2 miliardi di euro).

Il petrolio rappresenta quasi un terzo del PIL dell'Ecuador, la cui economia sta lottando per far fronte agli obblighi del debito interno.

Il ministero dell'Energia e delle Miniere dell'Ecuador e Petroecuador non hanno risposto ai messaggi dell'AP che chiedevano chiarimenti.