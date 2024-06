Di Euronews Agenzie: AP

Il caldo intenso continua a bruciare il sud Europa questa settimana, con le autorità sanitarie che avvertono la popolazione di restare al riparo e idratata. Intanto nuovi studi tentano di spiegare cosa succede al corpo umano quando fa troppo caldo

I venti provenienti dal Nord Africa stanno facendo salire le temperature nell'Europa meridionale, compresa l'Italia e i Paesi balcanici. In otto città italiane è stata emessa un'allerta calore, con temperature superiori ai 39° Celsius previste in alcune zone del Paese.

La scorsa settimana, le autorità greche sono state costrette a chiudere l'Acropoli di Atene a causa delle temperature che hanno superato i 40 gradi in gran parte della Grecia centrale e meridionale, mentre le temperature lungo la costa turca sono state di 12 gradi superiori alla norma per la stagione.

Il rischio di ondate di calore ai Giochi Olimpici di Parigi ha lasciato gli organizzatori in apprensione per la sicurezza degli atleti e le città di tutta Europa si stanno adattando per far fronte al caldo estremo.

Cosa succede al corpo umano quando fa troppo caldo?

Temperature e umidità molto elevate possono causare il collasso del corpo umano se protratte nel tempo. Con l'Europa che sta vivendo temperature in aumento, i ricercatori stanno ricreando artificialmente calore e umidità in serbatoi per studiare come i nostri organi potrebbero cedere.

Presso l'Università di Roehampton a Londra, il professor Lewis Halsey sta studiando cosa succede al corpo umano quando soffre di un colpo di calore.

Secondo il professore, le persone reagiscono in modo diverso a seconda dell'età, della forma fisica e di eventuali complicazioni di salute.

"Gli esseri umani sono incredibilmente bravi a sudare, siamo tra i migliori sudatori del regno animale," spiega.

"Ma se c'è già troppa acqua nell'aria, l'acqua, il sudore non ha dove andare e scorre via dal nostro corpo fino al pavimento."

"Se la temperatura supera i 40 gradi, si entra in una zona a rischio," aggiunge: "Gli organi possono iniziare a non funzionare o comunque a funzionare in modo meno ottimale. Il motivo può essere la cosiddetta denaturazione delle proteine. Quindi, la loro forma cambia e alcuni di essi iniziano a staccarsi."

Il caldo che attanaglia alcune zone dell' Europa costringe gli anziani a rimanere nelle loro case. I genitori cercano disperatamente di raffreddare i bambini, che non hanno ancora sviluppato la capacità di regolare la temperatura corporea. I medici dicono che questi gruppi sono i più vulnerabili.