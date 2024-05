Nigar Arpadarai, campione dell’ONU per il cambiamento climatico, parla dell’imminente COP29

Quali sono le speranze dell'Azerbaigian per l'imminente evento della COP29 a Baku?

PUBBLICITÀ

In questo episodio di Azerbaijan Diary, parliamo con Nigar Arpadarai, campione di alto livello per il cambiamento climatico delle Nazioni Unite per la COP29, in vista dell'evento di Baku a novembre di quest'anno.

Arpadarai sottolinea gli effetti tangibili del cambiamento climatico a livello locale, citando il calo del livello dell'acqua del Mar Caspio che ci ricorda quotidianamente la vulnerabilità dell’ambiente. Il suo ruolo in relazione alla COP29 prevede il miglioramento dell'azione per il clima attraverso una maggiore partecipazione di attori non statali.

Il vertice si concentrerà sul ruolo cruciale della finanza per il clima e sulla necessità di un coinvolgimento attivo del settore privato per il raggiungimento di obiettivi sostenibili. L’obiettivo è quello di promuovere una piattaforma di inclusività, che garantisca che tutte le voci siano ascoltate e possano contribuire a un dialogo mondiale e regionale efficace.

Arpadarai ha dichiarato di essere fiduciosa nella capacità dell'Azerbaigian di ospitare una COP di successo, invitando le delegazioni di tutto il mondo a scoprire la calda ospitalità presente a Baku e ad impegnarsi in discussioni significative che faranno progredire l'azione per il clima.