Gli agricoltori francesi minacciano di bloccare le strade e le catene di approvigionamento del Paese per denunciare la concorrenza sleale di alcuni prodotti importati e per chiedere stipendi più equi.

I convogli di trattori si stanno avvicinando a Parigi, Lione e ad altre grandi città francesi e mercoledì la polizia ha arrestato 18 persone appena fuori dalla capitale. La settimana scorsa, una donna e sua figlia adolescente sono morte nel sud della Francia dopo che un'auto ha colpito un posto di blocco dove si trovavano.

La tensione sta aumentando a vista d'occhio e il presidente del più grande sindacato agricolo francese, FNSEA, Arnaud Rosseau, ha invitato tutti alla "calma e alla ragione" di fronte alla crescente rabbia, riconoscendo che molte questioni europee non possono essere "risolte in tre giorni".

La Francia ha cercato di risolvere la situazione e il nuovo Primo Ministro Gabriel Attal ha dichiarato martedì di essere pronto a risolvere la crisi. Ma nonostante tutti i tentativi dei politici per calmare gli agricoltori, **le proteste si stanno diffondendo in tutta Europa.

Martedì il Primo Ministro Attal ha dichiarato davanti all'Assemblea Nazionale francese di essere pronto a risolvere la crisi, aggiungendo che "c'è e ci deve essere un'eccezione agricola francese", prima di annunciare che metterà in atto controlli sui prodotti alimentari importati per garantire una "concorrenza leale". In particolare, ha aggiunto, quando si tratta di applicare i regolamenti in modo uguale sia agli agricoltori francesi che ai prodotti importati.

Una delle principali lamentele degli agricoltori riguarda l'accordo commerciale tra l'Ue e il Mercosur, il blocco sudamericano composto da Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay. Gli agricoltori francesi temono di non essere in grado di competere con le importazioni di prodotti agricoli a basso costo che non devono rispettare gli stessi standard normativi.

Un cartello recita "Parigi, lasciate passare i nostri agricoltori" mentre i gendarmi con veicoli blindati affrontano gli agricoltori e i loro trattori che bloccano un'autostra AP Photo/Christophe Ena

Il Primo Ministro Attal ha affrontato anche le preoccupazioni relative all'equo compenso, affermando che una legge già esistente, volta a garantire che gli agricoltori ricevano la loro giusta quota di profitti dai rivenditori, sarà applicata meglio. I controlli sono in corso e i rivenditori che non rispettano le regole saranno multati, a partire da subito. Il Primo Ministro ha anche promesso aiuti di emergenza per i produttori di vino in difficoltà.

La settimana scorsa, per tranquillizzare gli agricoltori francesi, è stato anche proposto un taglio delle tasse sul carburante agricolo utilizzato per i trattori e altri macchinari agricoli e l'impegno a ridurre la burocrazia ambientale.

Nonostante ciò, i manifestanti continuano ad avvicinarsi alle principali città come Parigi e Lione, bloccando le strade e causando ingorghi stradali. Molti, tra cui la FNSEA, rimangono scettici sulla capacità del governo di rispondere alle loro richieste.

L'Ue rinvia le regole per la messa a riposo dei terreni

Gli agricoltori hanno appena ottenuto la loro prima concessione da parte dell'Ue: le norme sulla messa a riposo dei terreni per ripristinare il suolo e aumentare la biodiversità sono state rinviate.

Tali norme prevedono che gli agricoltori debbano lasciare tra il 4 e il 7% dei terreni inutilizzati o incolti per consentire alla natura di riprendersi, come requisito per ricevere i sussidi dell'UE.

Una nuova proposta della Commissione europea, presentata mercoledì, raccomanda ora di ritardare l'introduzione di queste regole sui terreni incolti fino al 2025.

Lunedì gli agricoltori in protesta hanno circondato Parigi con barricate di trattori e rallentamenti, usando i loro veicoli per bloccare le autostrade. AP Photo/Christophe Ena

"La proposta della Commissione, inviata oggi agli Stati membri che la voteranno in una riunione del comitato, fornisce una prima risposta politica concreta per rispondere alle preoccupazioni degli agricoltori in materia di reddito", si legge in un comunicato. "Fa inoltre seguito alle richieste avanzate da diversi Stati membri nelle riunioni del Consiglio Agricoltura".

Maroš Šefčovič, vicepresidente esecutivo della Commissione europea responsabile per il Green Deal europeo, ha dichiarato che la decisione di ritardare le norme è stata presa perché gli agricoltori hanno avuto un anno particolarmente difficile a causa dei cambiamenti climatici e delle condizioni meteorologiche estreme.