Alcuni residenti della città di Faenza avevano appena completato le riparazioni delle case dopo le devastanti alluvioni del 2023 quando questa settimana le loro proprietà sono state nuovamente sommerse

PUBBLICITÀ

La tempesta Boris, che ha colpito l'Europa nell'ultima settimana, ha raggiunto il nord Italia.

Le città dell'Emilia Romagna sono state colpite da gravi allagamenti che hanno costretto circa 1.500 persone a evacuare le loro case. Due persone risultano disperse nella zona di Bagnacavallo.

Per molti residenti significa rivivere un incubo che si è verificato solo un anno fa. Nella città di Faenza, le case sono finite sott'acqua per la terza volta in 16 mesi.

"Avevamo appena finito di riparare le nostre case"

Dopo che alcune zone dell'Emilia Romagna hanno ricevuto fino a 300 millimetri di pioggia in 48 ore, i fiumi Marzone e Lamone sono esondati.

Nel maggio 2023, le strade e le case della zona furono inondate due volte da acqua e fango. Secondo le autorità regionali, le forti piogge e le colate di fango hanno causato 17 morti e 8,5 miliardi di euro di danni in tutta l'Emilia Romagna.

La scuola di musica Artistation, una palestra e il campo da basket locale sono stati sommersi e hanno dovuto essere ristrutturati. I lavori erano appena terminati quando le piogge torrenziali di questa settimana li hanno nuovamente sommersi.

I residenti hanno raccontato al telegiornale La7 che avevano appena finito di riparare e ridipingere i piani terra delle loro case per poi vederle nuovamente sommerse dall'acqua sporca.

"Non riusciamo più a dormire, le notizie sono sempre peggiori. Non ce la facciamo più", ha dichiarato una donna al sito italiano Fanpage.

"L'acqua ci ha raggiunto verso le due del mattino. Ormai siamo tristemente abituati a questa situazione", ha dichiarato Fiorenzo, residente a Faenza, al sito di informazione locale Il Piccolo. È stato salvato dai vigili del fuoco con un gommone da casa sua insieme al fratello.

"È la terza volta, e questa non è stata nemmeno la peggiore. Ora cercheremo riparo da amici e parenti per la notte".

I vigili del fuoco utilizzano un gommone per evacuare i civili dopo un'alluvione a Faenza, in Emilia Romagna Fabrizio Zani/LaPresse via AP

Un altro residente ha raccontato a La7 che la famiglia ha scelto di rimanere nella propria casa ai piani superiori perché la situazione non è nuova.

"Finché l'acqua non salirà ancora di più resteremo qui", ha detto.

La polizia locale e i vigili del fuoco hanno i numeri di telefono dei residenti che hanno deciso di rimanere nelle loro case, in modo che possano essere soccorsi immediatamente se necessario.

Le autorità locali dicono che il muro per prevenire le inondazioni non ha ricevuto finanziamenti

Un muro di cemento era stato costruito frettolosamente lungo una strada per bloccare l'esondazione del fiume, ma è crollato nel giro di poche ore mercoledì sera.

Le autorità locali affermano di aver fatto pressione per un blocco permanente lungo la riva sinistra, simile a quello sulla riva destra che ha resistito all'innalzamento dell'acqua questa settimana.

PUBBLICITÀ

Tuttavia, dicono di non aver ricevuto il via libera per il finanziamento. "A causa di ritardi burocratici non è stato fatto nulla", ha dichiarato il sindaco Massimo Isola al quotidiano La Corriere di Bologna.

Il cambiamento climatico è responsabile delle inondazioni nel Nord Italia

Come l'anno scorso, gli scienziati sottolineano il ruolo dei cambiamenti climatici nelle alluvioni in Emilia Romagna. Secondo i meteorologi, l'evento meteorologico estremo è legato al fenomeno del blocco atmosferico.

Normalmente, i sistemi meteorologici si muovono costantemente, portando condizioni meteorologiche variabili. Ma durante un blocco atmosferico, i venti d'alta quota che normalmente guidano i sistemi rallentano, creando una sorta di "ingorgo" nell'atmosfera.

Questo fa sì che un certo tipo di condizioni meteo, come piogge intense o temperature estreme, rimanga bloccato in una regione per diversi giorni o settimane. Secondo gli esperti, le temperature elevate del Mediterraneo e dell'Adriatico hanno esacerbato questo fenomeno.

PUBBLICITÀ

"I flussi di vapore legati a un Mediterraneo molto più caldo della media forniscono energia aggiuntiva", ha dichiarato il meteorologo Francesco Nucera alla stazione meteo 3bmeteo. "Ciò che era improbabile diventa possibile nella nuova era climatica. Questa è la terza alluvione in Emilia in un anno. I cambiamenti climatici stanno rendendo questi blocchi atmosferici più frequenti e intensi".

Questa settimana, l'organizzazione ambientalista Legambiente ha riferito che gli eventi meteorologici estremi in Italia sono aumentati del 22 per cento nel 2023, l'anno più caldo mai registrato. Le alluvioni e le esondazioni dei fiumi sono aumentate del 170 per cento rispetto al 2022 e le frane dopo le piogge torrenziali sono aumentate del 64 per cento.