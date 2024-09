In Francia ci saranno sempre più eventi climatici estremi

A rivelarlo è un nuovo studio che analizza nel dettaglio la situazione in tutte le regioni del paese e i possibili effetti futuri del cambiamento climatico

Si prevede che siccità, inondazioni e aumenti di temperatura di 4°C colpiranno la Francia con l'affermarsi del cambiamento climatico. Un nuovo rapporto di una rete di organizzazioni ambientaliste ha delineato come la crisi climatica sia già all'opera in Francia e che continuerà a peggiorare.

Il rapporto indica quali sono gli effetti che minacciano maggiormente ciascuna delle 18 regioni amministrative del Paese: 13 in Francia e 5 all'estero. "Gli impatti del cambiamento climatico sono diversi come i paesaggi della Francia e non si esprimono allo stesso modo in tutte le regioni", si legge nel rapporto, secondo cui tutte le regioni stanno già sperimentando gli effetti negativi del cambiamento climatico, ognuna con le proprie vulnerabilità.

Nuova Aquitania e Pirenei: siccità e problemi di risorse idriche in Francia

La siccità è una preoccupazione in tutta la Francia e il rapporto avverte che potrebbe portare a tensioni crescenti, visto che le famiglie, l'agricoltura e l'industria sono in competizione per questa risorsa. Alcune proiezioni mostrano che la Loira, ad esempio, potrebbe vedere la sua portata ridursi fino alla metà nei prossimi anni.

La regione più grande della Francia, la Nuova Aquitania, è costituita da ambienti diversi, da vaste distese di foreste a lunghe coste, fino ai Pirenei e al Massiccio Centrale. Ciò significa che 3,9 milioni di persone, il 69% della popolazione regionale, sono esposte ad almeno un rischio climatico.

I cambiamenti climatici causati dall'uomo stanno prolungando i periodi di siccità nel sud della Francia AP Photo/Daniel Cole

Tra questi, la siccità è quello che colpisce il maggior numero di persone. Dal 1950 le precipitazioni sono diminuite e le temperature sono aumentate. La regione ha visto episodi di siccità nel 2018, 2019, 2021 e, il peggiore di tutti, nel 2022, che ha battuto ogni record. È stato l'anno più caldo mai registrato nella regione, con oltre 70 giorni sopra i 30°C e una siccità iniziata in primavera e durata diversi mesi.

La siccità, resa più probabile dai cambiamenti climatici, aggrava anche una serie di altri rischi più pressanti in diverse regioni. Il clima estremamente secco aumenta la possibilità di incendi nelle aree altamente forestali, degrada il suolo provocando inondazioni in altre aree ed esercita un'ulteriore pressione sulle risorse agricole già stressate.

Parigi: il caldo estremo ha l'impatto maggiore sulle città

Città come Parigi sono particolarmente vulnerabili al caldo estremo. In media, la Francia ha registrato un riscaldamento di circa 1,9°C, ma potrebbe raggiungere più di 4°C entro il 2100 con le politiche climatiche attualmente in vigore. Le regioni dell'Ile-de-France e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra sono le prime a essere colpite da temperature estreme.

Se le emissioni di gas serra continueranno sulla traiettoria attuale, l'Ile-de-France dovrà affrontare 30 giorni di ondate di calore all'anno e temperature che potrebbero raggiungere i 50°C entro il 2050. L'elevata urbanizzazione rende la regione particolarmente vulnerabile, poiché materiali come cemento, pietra e metallo assorbono e trattengono il calore. Questo crea un fenomeno noto come effetto isola di calore urbana. Le temperature sono già aumentate in media di 2°C dalla metà del XX secolo.

Le persone si rinfrescano nelle fontane del Trocadero a Parigi. AP Photo/Michel Euler

Questo calore ha conseguenze mortali e Parigi è stata considerata una delle città europee con il più alto rischio relativo in uno studio del Lancet Planetary Health sull'eccesso di mortalità attribuito al caldo.

Se queste regioni altamente urbanizzate sono le più a rischio, la storia è simile per tutte le principali città francesi.

Le inondazioni mettono a rischio 2,2 milioni di persone nell'Hauts-de-France

Nel nord, l'Hauts-de-France è minacciata da inondazioni estreme, con sei comuni su 10 - che ospitano 2,2 milioni di persone - a rischio. Ripetute inondazioni hanno colpito la regione nel novembre 2023, quando l'equivalente di tre mesi di pioggia è caduto in due settimane, colpendo 244 comuni e 450.000 abitanti.

La modificazione del suolo dovuta all'urbanizzazione lo rende vulnerabile al rapido aumento delle precipitazioni. A Boulogne-sur-Mer, ad esempio, si è registrato un aumento di 29,3 mm per decennio dagli anni Cinquanta.

Il rapporto dice anche che ci sono stati episodi di pioggia più concentrati su periodi più brevi. Meno pioggia in estate porta a siccità e degrado del suolo, mentre più pioggia in inverno, con episodi più estremi, aumenta il rischio di inondazioni. L'innalzamento del livello del mare rende particolarmente vulnerabili le regioni costiere dell'Hauts-de-France.

Aumento del livello del mare ed erosione costiera in Bretagna

L'impatto climatico più pressante in Bretagna, che ha un terzo della costa francese, è la minaccia dell'innalzamento del livello del mare. A Brest il livello del mare è aumentato di 20 cm dal 1900, di cui circa 13 cm dal 1970.

Il tasso di innalzamento sta accelerando e continuerà a farlo indipendentemente dallo scenario futuro dei gas serra. Limitare il riscaldamento globale a 2°C potrebbe far guadagnare tempo alla regione. Con un riscaldamento di 2°C, due metri di innalzamento del livello del mare potrebbero non verificarsi prima del 2300. Se le emissioni continueranno ad aumentare, potrebbe aumentare di un metro entro la fine del secolo e di 2 metri entro il 2150.

L'innalzamento del livello del mare comporta l'ulteriore minaccia dell'erosione costiera. Circa 130.000 persone nella regione stanno già affrontando la minaccia di sommersione, in particolare a Saint-Malo, dove 25.000 abitanti vivono sotto il livello del mare.

"L'elevata esposizione e l'alta vulnerabilità delle nostre coste ai cambiamenti climatici sono ben note e questi effetti non possono che peggiorare con l'innalzamento del livello del mare", come riporta il Consiglio superiore della Bretagna per il clima nel suo rapporto annuale 2024.

Uno sguardo al futuro potenziale della Francia

Questo è solo un assaggio dei dettagli contenuti nel rapporto di 100 pagine, pubblicato il 19 settembre da Reseau Action Climat (RAC) in collaborazione con l'Agenzia per la transizione ecologica (Ademe). Gli autori delineano con precisione l'impatto dei rischi climatici specifici su ogni regione della Francia e come potrebbero peggiorare in futuro.

Un vigile del fuoco al lavoro per domare un incendio a Hostens, nella Francia sud-occidentale. AP Photo/Francois Mori

Le proiezioni si basano sugli scenari di riscaldamento globale dell'Intergovernmental Panel on Climate Change. Utilizza inoltre dati dettagliati di Météo-France, dell'Alto Consiglio francese per il clima, dell'Istituto nazionale di statistica e studi economici e di gruppi regionali di esperti del clima.

Gli autori del rapporto affermano che, sebbene la loro analisi non mostri il futuro, "ci dà un'idea" di un mondo in cui le emissioni di gas serra non vengono ridotte. "Gli scenari confermano l'urgente necessità di agire rapidamente, poiché le conseguenze di questi scenari 'peggiori' sarebbero drammatiche".

Servono più fondi per l'adattamento delle autorità locali

Nonostante le raccomandazioni dell'Alto Consiglio per il Clima della Francia, non c'è stata una recente valutazione ufficiale dei rischi climatici e delle vulnerabilità del Paese che fornisca scenari per ogni regione. Il RAC spera che, oltre a incoraggiare l'azione del governo, il rapporto possa diventare uno strumento fondamentale per aiutare le autorità locali ad affrontare le minacce regionali e ad accelerare la transizione verde.

Ma questo richiede denaro. L'Istituto per l'Economia del Clima stima che gli enti locali abbiano investito circa 8,4 miliardi di euro all'anno per la transizione ecologica. Per raggiungere gli attuali obiettivi climatici, secondo l'Istituto, questi investimenti devono più che raddoppiare, arrivando a 19 miliardi di euro all'anno. Ciò include l'impiego di 25.000 persone in posizioni a tempo pieno dedicate ai progetti climatici.

Un fondo per la transizione verde è stato presentato dal precedente governo come la leva principale per finanziare la transizione ecologica locale. A meno di un anno dall'annuncio, è già stato tagliato due volte. È stato ridotto da 2,5 miliardi di euro nella legge finanziaria per il 2024 a 2 miliardi di euro a febbraio - un importo "protetto" secondo il Ministro per la Transizione Ecologica - e poi tagliato nuovamente a 1 miliardo di euro per il 2025.