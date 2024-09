Di Euronews

Dopo il riconoscimento di Edmundo Gonzalez Urrutia come presidente legittimo del Venezuela da parte dell'Ue, Euronews ha intervistato la leader dell'opposizione Maria Corina Machado sul possibile ruolo dell'Ue nel contrastare il regime di Maduro

Il futuro del Venezuela è cruciale anche per la sicurezza europea, ha dichiarato a euronews Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana unita contro il governo di Nicolas Maduro. La deputata ha inoltre sottolineato l'importanza del ruolo che l'Ue dovrebbe svolgere per spodestare il regime autoritario del Paese.

"Il caso del Venezuela è così critico per la sicurezza dell'emisfero occidentale e così drammatico sul piano umano che molti Paesi europei che non hanno una leadership storica in America Latina hanno preso l'iniziativa. È il caso della Francia, dei Paesi Bassi, dell'Italia e della Germania", ha affermato Machado.

Venerdì anche la Repubblica Dominicana ha riconosciuto Edmundo González Urrutia come legittimo presidente eletto. Machado ha ringraziato il Paese in un post su X e ha sottolineato come "ogni giorno riceviamo sempre più sostegno internazionale in difesa della sovranità popolare e della verità".

Anche il Parlamento europeo ha votato giovedì una risoluzione non vincolante contro il regime di Maduro e che riconosce Edmundo Gonzalez Urrutia come legittimo vincitore delle elezioni presidenziali. L'Unione "condanna senza mezzi termini e respinge fermamente i brogli elettorali orchestrati dal Consiglio nazionale elettorale, che è controllato dal regime e che si è rifiutato di rendere pubblico il risultato".

"Quello che è successo nel Parlamento Ue è storico, molto importante per la nostra lotta e ci manda un messaggio: l'Europa è con noi... Ci rendiamo conto che la maggior parte della risoluzione è stata votata da tutti i gruppi, compresi i socialisti. Quindi non soffermiamoci su aspetti secondari, l'Europa riconosce che Maduro non ha vinto", ha commentato Machado.

Al contrario, l'assemblea del Nicaragua ha definito la decisione dell'Ue "un'ingerenza". "Denunciamo e condanniamo la continua ingerenza del Parlamento europeo, che si caratterizza per la sua impronta coloniale in questioni che non lo riguardano".