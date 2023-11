Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Le Nazioni Unite hanno avvertito che in questo secolo il riscaldamento del pianeta sarà compreso tra i 2,5 e i 2,9 gradi centigradi

Un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), pubblicato più di una settimana prima dell'inizio del vertice sul clima COP28 a Dubai, afferma che è necessario agire con urgenza per evitare una catastrofe climatica.

Nel 2015, l'Accordo di Parigi ha ratificato le misure necessarie per limitare entro il 2100 il riscaldamento globale a 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali, ma questo richiederà un taglio delle emissioni di gas serra del 28% entro il 2030.

Secondo il rapporto, una riduzione più massiccia, pari al 40%, consentirebbe di limitare il riscaldamento all'auspicato 1,5°C, un traguardo che dovremmo accelerare stando ai picchi delle temperature recentemente raggiunti.

A tal fine, gli sforzi di mitigazione devono essere significativamente rafforzati in questo decennio.

"Il rapporto odierno sull'Emissions Gap mostra che, se non cambierà nulla, nel 2030 le emissioni saranno superiori di 22 gigatonnellate rispetto al limite di 1,5 gradi", ha dichiarato il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

"È all'incirca il totale delle emissioni annuali attuali di Stati Uniti, Cina e Unione Europea messi insieme".

Il 2023 è stato un anno da record

Secondo l'UNEP, le emissioni globali di gas serra stanno raggiungendo i massimi storici dopo un aumento dell'1,2% lo scorso anno.

Questo picco nelle emissioni sta causando temperature record.

Fino all'inizio di ottobre, per 86 giorni, sono state registrate temperature medie superiori di oltre 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali.

Settembre è stato il mese più caldo mai registrato, con temperature medie globali che hanno superato di 1,8° C rispetto ai livelli preindustriali.

Secondo il servizio Copernicus sui cambiamenti climatici dell'Ue, la scorsa settimana le temperature medie globali hanno probabilmente superato la soglia critica di 2°C, sempre rispetto ai livelli preindustriali.

Tuttavia, queste temperature medie devono essere sostenute per un periodo di tempo più lungo per superare i limiti ufficiali, come quelli stabiliti dall'Accordo di Parigi.

"Quest'anno abbiamo assistito a parametri spaventosi in termini di calore, incendi e nuovi record di temperatura globale", spiega a Euronews Green Anne Olhoff, capo redattore scientifico del rapporto, "Ma tutto ciò che stiamo vedendo ora è come un sussurro, mentre ciò che vedremo in futuro sarà un ruggito".

I residenti di una comunità fluviale nello stato di Amazonas trasportano cibo e contenitori di acqua potabile distribuiti a causa della siccità e delle alte temperature AP Photo /Edmar Barros

L'Accordo di Parigi ha fatto la differenza per le emissioni?

Ci sono stati progressi dopo l'Accordo di Parigi del 2015.

In base alle politiche in vigore allora, l'UNEP prevedeva un aumento delle emissioni del 16% entro il 2030. Ora l'aumento previsto è del 3%.

"Penso che abbiamo visto dei progressi, non dico che non sia successo nulla", afferma Olhoff, "Ma è il tempo dell'ora o mai più, almeno per quanto riguarda la possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi".

Negli ultimi anni si sono perse grandi opportunità per ridurre le emissioni, aggiunge Olhoff. Mentre la guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica hanno spinto alcuni Paesi verso soluzioni ecologiche, altri l'hanno sfruttata per aprire nuove esplorazioni di petrolio e gas o per prolungare la vita delle miniere di carbone.

Secondo Olhoff, uno dei maggiori ostacoli alla chiusura del gap di emissioni è "la mancanza di leadership globale".

Una mancanza di leadership globale

Se gli sforzi di mitigazione previsti dalle attuali politiche continueranno come oggi, il riscaldamento globale sarà limitato a 3°C rispetto ai livelli preindustriali.

L'attuazione completa degli sforzi previsti dai piani climatici dei Paesi o dai Contributi determinati a livello nazionale (NDC) mette il mondo sulla buona strada per raggiungere i 2,9 gradi centigradi.

Nessuna delle 20 maggiori economie mondiali sta tagliando le emissioni a un ritmo coerente con i propri obiettivi azzeramento. Anche nello scenario più ottimistico, secondo l'UNEP, la probabilità di limitare il riscaldamento a 1,5°C è solo del 14%.

Il rapporto mostra che il divario di emissioni è "più simile a un canyon di emissioni", ha dichiarato Guterres.

Il divario di emissioni è un canyon disseminato di promesse non mantenute (...) Tutto questo è un fallimento della leadership, un tradimento dei vulnerabili e un'enorme opportunità mancata Antonio Guterres Segretario generale delle Nazioni Unite

Piuttosto che concentrarsi esclusivamente su obiettivi più ambiziosi per il 2035, Olhoff afferma che è necessaria un'azione più incisiva per ridurre le emissioni prima della fine del decennio.

"Prima di tutto, se non lo facciamo, possiamo dire addio all'obiettivo 1,5 gradi".

Non stiamo ancora assistendo a un picco delle emissioni e le attuali politiche climatiche mostrano più che altro un plateau. Ma ci sono enormi opportunità per la maggior parte dei Paesi di ridurre significativamente le emissioni e porre fine ai sussidi per i combustibili fossili.