In questo episodio di Climate Now incontriamo dei ricercatori svedesi che cercano di capire perché i livelli di metano stiano aumentando così bruscamente

Gli scienziati della base di ricerca di Askö, nel sud della Svezia, stanno indagando su un mistero legato al metano. Sono preoccupati perché i livelli di metano nell'atmosfera stanno aumentando rapidamente e nessuno sa bene perché.

Il settembre più caldo mai registrato

Per prima cosa diamo un'occhiata agli ultimi dati del Servizio per i cambiamenti climatici di Copernicus. A livello globale è stato il settembre più caldo mai registrato, con temperature superiori di 0,9 gradi rispetto alla media 1991-2020. In Europa settembre è stato il più caldo di sempre, con temperature di 2,5 gradi Celsius sopra la media.

Anomalie di temperatura, settembre 2023 Euronews/Copernicus Climate Change Service

Francia, Belgio, Germania, Polonia e Austria sono stati tra i Paesi che hanno registrato il settembre più caldo in assoluto. In alcune parti dell'Europa e del nord Africa è stato un settembre insolitamente piovoso. La mappa dell'anomalia delle precipitazioni mostra in blu scuro le forti piogge associate alla tempesta Daniel, che ha provocato alluvioni devastanti in Libia, Grecia, Turchia e Bulgaria.

Nel frattempo, in Antartide, l'estensione del ghiaccio marino è stata del 9% inferiore alla media 1991-2020 per il mese di settembre.Questo è il quinto mese consecutivo in cui il ghiaccio marino antartico ha raggiunto un livello minimo record per il periodo dell'anno.

Da dove viene tutto questo metano?

Le concentrazioni di metano nella nostra atmosfera stanno aumentando. Questo è motivo di preoccupazione perché il metano è un potente gas serra. Un gruppo di scienziati svedesi sta cercando di capire qual è la fonte di questo metano, un gas senza colore né odore. Il metano viene emesso da un'enorme varietà di fonti naturali e antropiche e i ricercatori vogliono sapere quanto ne proviene da una zona costiera del Baltico, un tipo di ambiente che viene raramente monitorato.

Thea Bisander, dottoranda dell'università di Södertörn Euronews/Copernicus Climate Change Service

"Abbiamo posizionato una camera sulla superficie dell'acqua per misurare il metano, l'anidride carbonica e il vapore acqueo - dice Thea Bisander, dottoranda presso l'università Södertörn di Huddinge, in Svezia -. In generale, il metano proviene dai fondali marini, ma quali sono gli habitat che ne emettono una certa quantità? Questa è la parte difficile".

Scoprire quanto metano proviene da aree costiere lussureggianti come questa è un piccolo ma importante passo per rispondere alla grande domanda: perché i livelli di metano stanno aumentando così bruscamente?

"È una fonte naturale o è una fonte umana e industriale? Credo che questo sia uno dei grandi problemi che stiamo cercando di risolvere in questo momento - dice Volker Brüchert, professore associato di geochimica all'università di Stoccolma -. Che cosa è responsabile di questi cambiamenti nell'aumento del metano con il passare del tempo?".

Volker Brüchert (a sinistra), professore associato di geochimica all'università di Stoccolma Euronews/Copernicus Climate Change Service

"In genere le zone tropicali e a bassa latitudine sono considerate le principali fonti di metano nell'atmosfera - aggiunge Brüchert -. Tuttavia esistono diversi ambienti che condividono molte caratteristiche e che si trovano a latitudini molto più elevate, come qui in Svezia. Se si osservano questi ambienti, si notano anche fasce di vegetazione molto dense. Queste acque sono relativamente calde in estate. Hanno essenzialmente tutte le caratteristiche di un ambiente che produce molto metano, ma non sono ancora state prese in considerazione".

I livelli di metano sono aumentati negli ultimi 20 anni. Ma, a differenza delle emissioni di CO2, l'aumento delle emissioni di metano è stato meno costante. "Negli anni 2000, la crescita del metano si è quasi arrestata per alcuni anni e le ragioni sono ancora dibattute", ha dichiarato a Climate Now Vincent-Henri Peuch, direttore del Copernicus Atmosphere Monitoring Service.

Il gas proviene da tre fonti diverse. Un terzo proviene da industrie come quelle del petrolio e del gas; un terzo proviene dall'agricoltura, compreso il bestiame, e un terzo dalla natura. Quale di queste è responsabile del recente aumento del metano? Gli esperti dicono che abbiamo bisogno di maggiori informazioni su ciò che sta accadendo in natura.

"Sappiamo che gli emettitori agricoli, gli impianti di depurazione, sono emettitori più forti di alcuni sistemi costieri. Tuttavia ci sono molte zone costiere del pianeta che non sono state prese sufficientemente in considerazione", ha spiegato Volker Brüchert. Le altre aree poco monitorate sono i laghi, i fiumi, le zone umide, i terreni agricoli e le foreste. Ma capire come funziona la natura non è un compito facile.

Concentrazione globale di metano nell'atmosfera Euronews/Copernicus Climate Change Service

Nelle aree secche "l'aria entra nel suolo superficiale, il che significa che i batteri che mangiano metano si trovano lì. Lì si formerà un serbatoio di metano", ha spiegato David Bastviken, professore di cambiamenti ambientali all'università di Linköping, aggiungendo però che nelle aree paludose più sature d'acqua "abbiamo condizioni anaerobiche nel suolo, quindi i microrganismi produttori di metano produrranno metano, e questa è una fonte di metano".

"La foresta dietro di noi sembra secca, quindi probabilmente ora è un pozzo di metano. Anche una foresta umida può essere una fonte di metano, ma in questo caso credo che sia un pozzo", ha aggiunto. I paesaggi cambiano e si sospetta che, con il riscaldamento del pianeta, i batteri che producono metano diventino più attivi. Questo non farebbe che accelerare il riscaldamento perché il metano è un potente gas serra.

"Certamente, il cambiamento climatico farà sì che gli ecosistemi potenzialmente emettano più metano. Per ora non è possibile sapere se lo facciano attualmente e se i cambiamenti che osserviamo possano essere direttamente attribuiti al cambiamento climatico, ", ha spiegato Vincent-Henri Peuch.

Secondo David Bastviken la mancanza di risorse necessarie per tenere traccia delle emissioni di metano ostacola gli sforzi per comprendere meglio la tendenza: "Non abbiamo molte stazioni di monitoraggio e le abbiamo solo in alcuni ambienti - dice Bastviken -. Questo è un grosso problema che ci impedisce di capire i processi naturali. Il monitoraggio è più intenso sul versante industriale, perché il metano è un vettore energetico che ha un valore, ma ci sono ancora molte perdite sconosciute di cui non abbiamo una buona conoscenza".

"Il meglio che possiamo fare è prevenire le emissioni causate dall'uomo, perché questo avrà un doppio effetto: diminuire in parte le emissioni umane, ma anche le future emissioni naturali", ha concluso Bastviken.