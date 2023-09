Il circo etico: ologrammi al posto degli animali

Di Euronews

Al circo Roncalli gli animali - tutti ricreati con grafica al computer - appaiono in 3D e con spettacoli di luci

Il circo non è un ambiente per animali. La nuova sensibilità si ritrova nella decisione del circo tedesco Roncalli, il pimo al mondo ad utilizzare gli ologrammi al posto di cavalli, elefanti, tigri.

Gli animali - tutti ricreati con grafica al computer - appaiono in 3D e con spettacoli di luci. Sono 11 i proiettori laser che riproducono il movimento in una esibizione assolutamente realistica, che consente di vivere la magia del circo senza tenere gli animali in cattività, all’interno di gabbie o spazi circensi piccoli.

In carne e ossa acrobati, giocolieri e trapezisti.

L'idea è stata ripresa in Francia dove André-Joseph Bouglione, 44 anni, ex domatore, ha aperto l’Ecocircus: anche in questo caso, gli spettacoli vengono realizzati solo attraverso immagini proiettate.

Il circo Roncalli mostra la sua vocazione ambientalista anche in un altro modo: la famiglia circense si è infatti posta l'obiettivo di dare vita al primo circo al mondo plastic-free.