Prendi la lasagna e scappa. Ecco come un orso ha aperto un freezer e ha portato via il suo bottino

Prendi la lasagna e scappa. Quest'orso è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza di un'abitazione privata in Connecticut, negli Stati Uniti, mentre si avventura in giro per la casa in cerca di cibo. E va a colpo sicuro: l'animale senza perdere tempo o creare scompiglio, si dirige direttamente al freezer e lo apre per raccogliere il suo bottino, una lasagna surgelata.

Una volta ottenuto quello che voleva l'orso ha poi approfittato di una finestra lasciata aperta in cucina per uscire in tranquillità dalla casa e ritornare nei boschi.