Caldo e siccità più aggressivi che mai. Germania e Spagna fanno da apripista contro lo spreco idrico e ci mostrano due esempi virtuosi sul lago di Costanza e a Valencia dove l'acqua non viene sprecata ma viene purificata e rimessa in circolo.

La vita sulla terra dipende dall'acqua dolce. Una risorsa sotto pressione. L'aumento della domanda globale e i cambiamenti climatici la rendono sempre più preziosa. Anche in Europa. Le inondazioni e le siccità sono più brutali. E stanno cambiando la vita di milioni di persone.

Ovviamente le coltivazioni senza acqua non possono sopravvivere, indipendentemente dalle zone climatiche.

La situazione dei corsi d'acqua in Europa

Fortunatamente in Europa la qualità dei corsi d'acqua sta complessivamente migliorando. L'accesso all'acqua potabile è elevato. Grazie alla scienza si stanno sviluppando anche nuovi approcci per pulire, distribuire e riciclare meglio l'acqua.

Euronews fa tappa in Germania, alla ricerca di un luogo dove sembra che lo sviluppo non vada a scapito della qualità dell'acqua: il lago di Costanza.

Qui la regola è semplice: meno l'acqua è inquinata, meno deve essere ripulita.

Un esempio da seguire, in un momento in cui la nuova direttiva europea sull'acqua potabile mira a garantire l'accesso all'acqua di qualità per tutti.

Il Lago di Costanza è il più grande bacino di acqua potabile d'Europa. Quest'acqua viene bevuta da milioni di persone. Ed è l'orgoglio della città. I frequentatori addirittura sostengono che l'acqua di questo lago si possa bere.

La guerra ai microinquinanti

Questa regione è anche in prima linea nella battaglia contro i microinquinanti. Marie Launay è una scienziata francese che lavora in Germania, responsabile del centro di competenza sui microinquinanti di Baden-Wurttemberg :

"Utilizziamo sempre più sostanze chimiche in casa - spiega - Utilizziamo sempre più farmaci e pesticidi. E queste sostanze, quando sono persistenti, persistono anche nell'ambiente ed è quindi importante poterle eliminare per preservare la qualità dell'acqua".

Queste sostenze sono dannose per i pesci, per gli ecosistemi e certamente per l'uomo. Parte della soluzione sta negli impianti di trattamento delle acque reflue che trattano l'acqua già utilizzata prima di restituirla alla natura.

" Dobbiamo prenderci cura del serbatoio di acqua potabile nel miglior modo possibile, perché molte persone ne sono dipendenti - spiega il direttore dell'impianto di trattamento delle acque reflue di Eriskirch- e per questo dobbiamo cercare di trattare le acque reflue nel miglior modo possibile".

Lo Stato del Baden-Württemberg ha fatto di questa missione una priorità e diversi impianti sono stati dotati di un trattamento aggiuntivo con l''ozono. Un processo chimico per scomporre questi inquinanti e per poter eliminare anche le piccole molecole. Una tecnologia che dovrebbe essere sviluppata anche altrove, poiché le normative europee sulle acque reflue stanno cambiando e l'elenco degli inquinanti da eliminare è destinato ad allungarsi e a comprendere nuove sostanze chimiche.

"Ci sono piani per eliminare i microinquinanti, per i grandi impianti e per le regioni sensibili a livello europeo. È previsto che le industrie farmaceutiche e cosmetiche paghino il finanziamento di queste strutture per la protezione dell'ambiente" spiega ancora Marie Launay.

Ci spostiamo per un altro tipo di esperienza a Valencia, in Spagna. La Comunità valenciana è una delle regioni europee regolarmente colpite dalla siccità. Per far fronte a questo problema si stanno adottando soluzioni innovative.

L'impianto di desalinizzazione

L'emergenza qui era produrre acqua dolce dall'acqua di mare. Gli impianti di desalinizzazione producono circa il 9% dell'acqua dolce consumata in Spagna. Questa tecnologia è costosa e ad alta intensità energetica, ma è necessaria, ad esempio in questa zona industriale.

"Questo impianto di desalinizzazione ci permette di restituire l'acqua del fiume Jucar ad altre popolazioni che non dispongono di questa risorsa - spiega Josè Luiz Zaplana, direttore dell'impiento - Si potrebbe pensare che desalinizzare l'acqua del mare sia costoso, ma è meglio che non avere acqua".

Per il direttore di Acuamed, Mariola Dura "aiuta molto il motore economico, il turismo, l'agricoltura, in questo caso l'industria... Ci permette di non doverci preoccupare troppo se piove o meno".

Le acque reflue

La Spagna è anche un modello europeo nel riutilizzo delle acque reflue. Soprattutto per l'agricoltura, che necessita di molte risorse.

Nella grande area agricola di Horta vicino al centro della città di Valencia, che produce prodotti freschi per gli abitanti, vediamo un caso concreto di riutilizzo delle acque reflue a fini agricoli.

La comunità valenciana ricicla più della metà delle sue acque reflue. In questo impianto di trattamento l'acqua limpida viene sottoposta a luce ultravioletta e poi offerta agli agricoltori.

"È un trattamento di affinamento - dice Daniel Gomez, direttore dell'impianto delle acque reflue di Carraixet - e vi sottoponiamo l'acqua ricavata dal trattamento secondario in modo da darle una qualità superiore".

Sono stati gli stessi agricoltori a chiedere quest'acqua. Un'acqua con una qualità molto stabile.In Europa esiste un enorme potenziale non sfruttato. Quest'estate entreranno in vigore nuove norme europee per regolamentare e incoraggiare questa pratica negli impianti di trattamento delle acque reflue.

"Ci sono posti al mondo in cui l'acqua che esce dagli impianti di trattamento delle acque reflue può essere bevuta - dice Juan Angel Conca , direttore generale dell'ente pubblico di trattamento delle acque residue della Comunità Valenciana - È una fonte di acqua pulita per l'agricoltura, di acqua pulita per l'ambiente, ma anche di fanghi, che vengono utilizzati per produrre fertilizzanti per l'agricoltura. E infine una fonte di energia, perché produciamo biogas, metano, che utilizziamo per i nostri impianti.

Come funziona l'impianto?

Un contadino ha accettato di mostrarci dove arriva l'acqua riciclata che viene mescolata con l'acqua di un fiume prima di unirsi ai canali di irrigazione tradizionali.

"L'acqua del fiume - dice Enrique Aguilar - arriva qui, la mescoliamo con quella dell'impianto di trattamento e questo ci permette di aumentare il flusso. Sarebbe un peccato se quest'acqua, una volta trattata, non potesse essere utilizzata. Perché siamo in una regione in cui non ce n'è molta. Bisogna ricordare che siamo allo stesso livello del mare. Quindi, se non irrigassimo la terra in questo modo, il sale entrerebbe. E quello che ora è un orto fertile si trasformerebbe in un deserto in pochi anni.

Quest'acqua viene utilizzata per irrigare diversi tipi di frutta e verdura e molta "Chufa, un tubero tipico di Valencia, ingrediente principale della bevanda locale, l’orzata.