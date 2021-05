Pannelli solari, sugli aeroporti potrebbero alimentare intere città

Hanno il potenziale per alimentare oltre 100.000 case, utilizzando grandi pannelli solari che potrebbero essere collocati sui loro tetti.

A dirlo sono i ricercatori della RMIT University, in Australia, che hanno scoperto come ogni aeroporto potrebbe rappresentare una imponente centrale per la produzione di energia pulita.

Alla base della scoperta c'è l'assunto che i pannelli solari posti negli edifici residenziali non generano tanta energia quanto i pannelli in cima a grandi edifici all'aperto come gli aeroporti.

La proposta è quindi collocarli solari su questi ultimi piuttosto che averne di più piccoli sui tetti delle case: in questo modo, il paese sarebbe in grado di raggiungere un'economia a zero emissioni molto più velocemente.

Secondo uno dei ricercatori, il Dr Chayn Sun, la scoperta lascia il potenziale per mettere meglio a frutto l'energia solare.

"L'Australia riceve così tante radiazioni solari che ogni aeroporto del paese trarrebbe beneficio dall'avere il giusto tipo di pannelli solari installati. Lo stesso si potrebbe dire per molti aeroporti e grandi edifici situati in tutto il mondo".

Energia decuplicata

Soltanto dai 21 aeroporti di proprietà del governo in Australia, si potrebbe produrre una quantità di energia 10 volte superiore a quella prodotta attualmente da 17.000 pannelli solari residenziali situati a Bendigo, Victoria, South Australia.

Il solo aeroporto di Perth ha abbastanza spazio sul suo tetto per produrre fino a due volte la quantità di energia solare utilizzata a Bendigo.

Il team ha scoperto che questo nuovo progetto ha il potenziale di ridurre le emissioni di gas serra di 152 chilotoni all'anno, il che equivarrebbe a togliere 71.000 auto dalla strada.

Naturalmente, più pannelli solari significa anche meno monossido di carbonio nel paese. Il dottor Sun sostiene che circa "63 chilotoni di carbone" potrebbero evitare di essere bruciati ogni anno se l'Australia decidesse di passare alla completa solarizzazione dell'energia.

Nel complesso, i ricercatori hanno evidenziato come lo studio implichi che c'è spazio per le future politiche ambientali ed energetiche dell'Australia per includere pannelli solari negli aeroporti e in altri grandi edifici.

Un aereo plana su centinaia di pannelli solari immagine via Canva

Che ruolo giocano gli aeroporti nella crisi climatica?

Gli aeroporti sono considerati una delle questioni cruciali nella crisi ambientale a causa del loro alto livello di emissioni, dei problemi di rumore, dell'occupazione complessiva del territorio e dell'elevato consumo energetico.

Le emissioni degli aerei, sia a terra che in aria, provocano un aumento dei livelli di inquinanti che incidono sulla qualità generale dell'aria, sul clima e sull'ozono.

Chi sta utilizzando i pannelli solari negli aeroporti?

L' Aeroporto di Melbourne, in Australia - Ospita la più grande fattoria solare del paese, di dimensioni pari a circa 26 campi da calcio. Attualmente, la fattoria compensa solo tra il 15 e il 20 per cento del consumo di energia dell'aeroporto all'anno.

in - Ospita la più grande fattoria solare del paese, di dimensioni pari a circa 26 campi da calcio. Attualmente, la fattoria compensa solo tra il 15 e il 20 per cento del consumo di energia dell'aeroporto all'anno. Aeroporto internazionale di Cochin , India - Nell'agosto 2015, l'aeroporto internazionale di Cochin ha iniziato a funzionare solo con l'energia solare, con oltre 46.000 pannelli installati ad un costo di 7,29 milioni di euro. L'energia solare fornita è più che sufficiente per alimentare l'aeroporto insieme a parte dell'energia dello stato. Si prevede di risparmiare 300.000 tonnellate di CO2 entro 25 anni dalla data di completamento.

, - Nell'agosto 2015, l'aeroporto internazionale di Cochin ha iniziato a funzionare solo con l'energia solare, con oltre 46.000 pannelli installati ad un costo di 7,29 milioni di euro. L'energia solare fornita è più che sufficiente per alimentare l'aeroporto insieme a parte dell'energia dello stato. Si prevede di risparmiare 300.000 tonnellate di CO2 entro 25 anni dalla data di completamento. Aeroporto internazionale di Edmonton, Canada - Presentato nel 2020, Edmonton ha dichiarato di voler costruire il più grande parco solare aeroportuale del mondo con oltre 300.000 pannelli e abbastanza energia per alimentare non solo l'aeroporto, ma anche 27.000-28.000 case nel circondario.

Anche se la costruzione non inizierà prima del 2022, l'aeroporto internazionale di Edmonton spera che il suo futuro parco solare compenserà 106.000 tonnellate di CO2 all'anno.

