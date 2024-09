Di Euronews Agenzie: AP

Harvey Weinstein deve affrontare una nuova accusa di crimini sessuali. L'accusatrice non si è mai espressa pubblicamente

Sono emerse nuove accuse di crimini sessuali contro il magnate dei media Harvey Weinstein, sette anni dopo essere diventato la figura centrale delle accuse #MeToo.

Weinstein, il capo della Miramax caduto in disgrazia e ancora in attesa di un nuovo processo per i casi emblematici di #MeToo, si è dichiarato ieri non colpevole di una nuova accusa di aver costretto una donna a praticare sesso orale in un hotel di Manhattan nella primavera del 2006.

I procuratori non hanno rilasciato alcun dettaglio sulla nuova accusatrice e l'avvocato di Weinstein ha negato che il magnate ne sia a conoscenza.

La nuova accusatrice vuole restare anonima

L'avvocato della donna, Lindsay Goldbrum, ha dichiarato: "Sarà pienamente pronta a dire la sua verità al processo per ritenere il signor Weinstein responsabile davanti a una giuria di suoi pari". L'avvocato ha detto che la donna non vuole essere identificata per il momento e lo studio legale ha rifiutato di dire altro su di lei o sulle sue accuse.

Secondo l'accusa e un altro documento del tribunale, la presunta aggressione - l'accusa specifica è di "atto sessuale criminale" - è avvenuta in un hotel di Manhattan tra il 29 aprile e il 6 maggio 2006.

"Solo rapporti consensuali"

Weinstein sostiene da tempo di non aver mai praticato attività sessuali che non fossero consensuali. L'avvocato difensore Arthur Aidala ha ribadito mercoledì che il suo cliente "non ha mai forzato nessuno".

Aidala ha detto di non avere "assolutamente alcun indizio" sull'identità dell'accusatrice.

Il 72enne Weinstein, che si sta riprendendo da un intervento chirurgico d'urgenza, è arrivato in tribunale su una sedia a rotelle, portando con sé due romanzi. Sembrava osservare con attenzione il procedimento.

Harvey Weinstein appare in tribunale a New York, mercoledì 18 settembre 2024 AP Photo

Nel 2017, Weinstein è diventato il punto focale del movimento #MeToo quando gli articoli del New Yorker e del New York Times hanno riportato le accuse di violenza sessuale e la più ampia complicità dell'industria hollywoodiana.

Le accuse nei confronti di Weinstein hanno portato a molteplici azioni legali e a una condanna penale per stupro e aggressione sessuale nel 2020, seguita da una condanna per stupro a Los Angeles nel 2022.

In attesa del nuovo processo

Dopo essere stato condannato a decenni di carcere, l'Alta Corte di New York ha annullato la condanna del 2020. La Corte d'Appello ha dichiarato che il giudice del processo ha permesso una testimonianza basata su accuse che non facevano parte del caso.

Di conseguenza, Weinstein dovrà affrontare un nuovo processo a novembre, che probabilmente subirà dei ritardi. Il nuovo giudice Curtis Farber ha fissato un'udienza il 2 ottobre per discutere la programmazione e se la nuova accusa debba essere inclusa nel procedimento.

Aidala ha detto che Weinstein vuole andare a processo il prima possibile, ma il suo team di difesa non vuole affrettare il lavoro.

Altri crimini sessuali

La scorsa settimana i pubblici ministeri hanno rivelato che Weinstein era stato incriminato per almeno un'altra accusa di crimini sessuali che non faceva parte del caso precedente. Ma il nuovo capo d'accusa è stato secretato fino all'udienza di mercoledì.

I pubblici ministeri hanno dichiarato che il gran giurì ha raccolto le prove di tre presunte aggressioni, in hotel e in un edificio residenziale, dalla metà degli anni 2000 al 2016.

Il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg ha dichiarato che l'indagine continua.

"Grazie a questa sopravvissuta che si è coraggiosamente fatta avanti, Harvey Weinstein è ora incriminato per un'ulteriore presunta violenza sessuale", ha dichiarato il democratico Bragg in un comunicato.

Weinstein rimane in custodia inattesa del suo nuovo processo a New York.

Il magnate è stato ricoverato in un ospedale di Manhattan a seguito di un intervento chirurgico d'urgenza effettuato il 9 settembre per drenare il liquido intorno al cuore e ai polmoni. Secondo Aidala, prende ben 19 farmaci diversi per i suoi vari disturbi di salute.