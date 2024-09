Le opere di Pedro Sandoval sono prodotte con l'Intelligenza artificiale. In un'intervista a Euronews, l'artista difende l'uso di questo strumento e porta avanti l'innovazione nell'arte, ma sottolinea l'importanza di non dimenticare il passato

L'intelligenza artificiale sembra essere arrivata per rivoluzionare il mondo, compreso quello dell'arte. Oggi viene utilizzata in tutti i tipi di industrie e la sua applicazione è in costante crescita. È nei nostri telefoni e alla portata di tutti.

L'arrivo dell'IA nel mondo dell'arte ha generato un forte dibattito nel settore.

La creazione di opere artistiche è qualcosa di genuino, legato alla personalità di ogni creatore, al suo passato e alle sue influenze. Per questo motivo sembra improbabile che un'intelligenza artificiale possa creare dipinti di valore e persino lungometraggi.

Ma artisti come Pedro Sandoval, un pioniere nell'uso di questo strumento, smentiscono questa opinione e difendono il ricorso all'IA.

Pedro Sandoval nel suo studio a Madrid Roberto Macedonio / 'Euronews'.

Sandoval è uno degli artisti più riconosciuti al mondo. Le sue opere sono state esposte praticamente in ogni continente e gli sono stati assegnati alcuni dei premi più importanti. Parte del suo segreto risiede nella costante ricerca dell'innovazione, che ha imparato da Andy Warhol, che conosceva bene.

In uno dei suoi studi di Madrid, pieno di opere d'arte colorate e preziose, parla con "Euronews" della mostra che sta preparando per il Museum of Modern Art di New York (Moma).

L'IA è come "un pennello"

"Per me l'Intelligenza artificiale è solo un altro strumento per creare. La uso come un pennello, non ci sostituirà, in nessun momento penso che possa sostituirci", afferma in risposta alle proteste di alcuni artisti contro l'IA. Ritiene che questa tecnologia possa essere utilizzata da chiunque, ma bisogna saperla gestire e, soprattutto, sottolinea che "le indicazioni che ogni persona le dà per realizzare un'opera sono unici e fanno la differenza".

Obra de Pedro Sandoval realizada mediante inteligencia artificial. Pedro Sandoval.

"Non si tratta solo di usarla, ma di come affinarla, di come trasformarla in un'opera d'arte", spiega, circondato da enormi quadri che ha realizzato con questa tecnica. "Le immagini create da un artista, anche se realizzate con l'Intelligenza artificiale, appartengono all'artista e sono protette da copyright".

Alle sue spalle c'è un enorme dipinto realizzato quando era solo un bambino, raffigurante il corpo umano. All'età di 6 anni ha vinto il premio Young Master of the World in Giappone, dove si è recato dal suo paese natale, il Venezuela.

A 13 anni, grazie a una borsa di studio della Fondazione Guggenheim, si è stabilito a New York per studiare arte alla Parsons School of Design.

Una vita per l'arte, circondato da importanti artisti

"A New York ho conosciuto Andy Warhol, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Willem de Kooning. Studiavo a scuola e stavo con loro. Andy Warhol mi chiamava "faccia da bambino".

La sua vita è dedicata all'arte e questo fa sì che l'uso che lui - come qualsiasi altro artista - fa dell'intelligenza artificiale sia diverso da quello che ne farebbe qualcuno senza quel background.

Obra de Pedro Sandoval realizada mediante el uso de inteligencia artificial. Pedro Sandoval.

"L'uomo è colui che dà l'ordine all'intelligenza artificiale, la quale ha una serie di informazioni ed esegue ciò che le si chiede di fare. Ad esempio le si dice: 'Voglio un misto tra la Monna Lisa e il David di Michelangelo', lei lo crea e tu lo perfezioni", spiega.

Per creare l'immagine richiesta, l'IA si basa sul lavoro di Pedro Sandoval e di altri artisti scelti per lo sviluppo di questa tecnologia.

L'IA ha studiato le loro opere per crearne di nuove basandosi su di esse. "Più che sulle mie opere, si basa sul cromatismo che uso, sul mio stile, sul modo in cui disegno, ma non solo su di me, hanno preso diversi artisti in un progetto realizzato a Los Angeles con il supporto di Bill Gates".

Ha fatto parte di quel progetto dopo aver partecipato al World Economic Forum 2019. "Ho incontrato Bill Gates, Elon Musk e Zuckerberg. Molti di noi artisti hanno rinunciato alle immagini per creare le prime opere d'arte artificialmente intelligenti al mondo". E così è iniziato tutto. Oggi la sua impronta è sulle nuove immagini create attraverso questo mezzo.

Tuttavia, anche se il futuro indica un mondo con un maggiore uso dell'IA, Pedro Sandoval chiarisce che la chiavedel progresso è non dimenticare il passato.